Ветерани АТО прилетіли до США на Марафон морської піхоти



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Україну на 44-му Марафоні морських піхотинців представлятимуть 10 спортсменів

Один із найбільших міжнародних марафонів - 44-й Марафон морських піхотинців відбудеться 27 жовтня у Вашингтоні

Команда українських військових прибула до Вашингтона для участі у забігах 44-го Марафону морської піхоти США.

Літак з українцями прибув у другій половині четверга на летовище Вашингтон Даллес, передає Укрінформ.

Україну на 44-му Марафоні морських піхотинців представлятимуть 10 спортсменів, 5 з яких бігтимуть дистанцію 10 км, решта — 50 км, а не 42, як зазвичай.

За 44 роки існування Марафону морської піхоти США маршрут у півсотні кілометрів учасники долатимуть вперше.

Планується, що ультрамарафонську дистанцію бігтимуть чотири представники української команди.

Усі забіги 44-го Марафону морської піхоти США відбудуться цієї неділі, 27 жовтня. Зазвичай у них беруть участь десятки тисяч американців та гостей з інших країн.