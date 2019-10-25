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    Ветерани АТО прилетіли до США на Марафон морської піхоти

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    <span>Україну на 44-му Марафоні морських піхотинців представлятимуть 10 спортсменів</span> - Ветерани АТО прилетіли до США на Марафон морської піхоти
    Україну на 44-му Марафоні морських піхотинців представлятимуть 10 спортсменів

    Один із найбільших міжнародних марафонів - 44-й Марафон морських піхотинців відбудеться 27 жовтня у Вашингтоні

    Команда українських військових прибула до Вашингтона для участі у забігах 44-го Марафону морської піхоти США.

    Літак з українцями прибув у другій половині четверга на летовище Вашингтон Даллес, передає Укрінформ.

    Україну на 44-му Марафоні морських піхотинців представлятимуть 10 спортсменів, 5 з яких бігтимуть дистанцію 10 км, решта — 50 км, а не 42, як зазвичай. 

    За 44 роки існування Марафону морської піхоти США маршрут у півсотні кілометрів учасники долатимуть вперше.

    Планується, що ультрамарафонську дистанцію бігтимуть чотири представники української команди.

    Усі забіги 44-го Марафону морської піхоти США відбудуться цієї неділі, 27 жовтня. Зазвичай у них беруть участь десятки тисяч американців та гостей з інших країн.

     

    США марафон Вашингтон
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