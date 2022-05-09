Вхід до Севастопольської бухти прикривають російські військові кораблі (фото)

На горизонті видно силует великого військового корабля

Вхід до Севастопольської бухти, що є головною базою Чорноморського флоту Росії, з моря прикривають кілька російських військових кораблів. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Так, за Південним молом чергує ракетний катер проекту 1241 «Блискавка-1». У складі Чорноморського флоту чотири такі катери: у строю перебувають «Р-60» (бортовий номер 955), «Набережні Челни» (953) та «Івановець» (954), а «Шуя» (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

Вхід до головної бази Чорноморського флоту Росії

За Північним молом стоїть протидиверсійний катер проекту 21980 «Граченя». У складі Чорноморського флоту є п'ять катерів такого типу.

Також на горизонті видно силует великого військового корабля, ідентифікувати який складно через велику відстань до нього.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині зник колишній директор морського порту Олександр Сухін. Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині. Коли ж мають «вільний від роботи час», то пиячать і влаштовують між собою перестрілки та «поножовщину».

Також рашисти примушують підприємців Херсонщини отримувати «тимчасові дозволи» на роботу.

Читайте також: