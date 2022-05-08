Окупанти на Херсонщині «розважаються» бійками між собою та рекетом (аудіо)

Російські загарбники на тимчасово окупованій території займаються терором українців

Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині. Коли ж мають «вільний від роботи час», то пиячать і влаштовують між собою перестрілки та «поножовщину». Про це йдеться у нових телефонних розмовах рашистів, які вдалося перехопити СБУ.

«Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев «трясти». Тысяча рублей проезд», – розповідає своїй дружині загарбник із так званої «ДНР».

Він додає, що окупанти масово пиячать і від цього почали «самоліквідацію» власної армії: «Понажирались… «Крыша» у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором – порезали друг друга…».

На запитання про своє повернення додому загарбник відповідає, що буде до 9 травня. Але не 2022, а 2023 року…

«Напевно, він забув уточнити, що найбільш імовірно, повернеться у пластиковому пакеті. Бо якщо його не знищать українські захисники, то високі шанси, що це зробить хтось із вояків «найсинішої» армії світу – після чергової пляшки горілки…», – уточнили в повідомленні.

Нагадаємо, у телефонних розмовах росіяни обговорюють різні варіанти від’їзду з території України.

Раніше окупанти розкрили моторошні подробиці катувань українських полонених (аудіо).



