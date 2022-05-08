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    Події в Україні

    Зник безвісти колишній директор Херсонського морського порту

    Колишній директор морського порту Олександр Сухін проживає в окупованих росіянами Олешках - Зник безвісти колишній директор Херсонського морського порту
    Колишній директор морського порту Олександр Сухін проживає в окупованих росіянами Олешках
    фото: Суспільне

    Олександр Сухін вже два дні не виходить на зв'язок із рідними

    На Херсонщині зник колишній директор морського порту Олександр Сухін. Про це «Суспільному» повідомили рідні чоловіка.

    Олександр Сухін не виходить на зв'язок уже дві доби. Родичі та знайомі хвилюються за його життя.

    Останні роки чоловік проживав в Олешках.

    Наразі місцеперебування чоловіка невідоме.

    Як відомо, з 23 квітня російські війська взяли під контроль місто Олешки Херсонської області.

    Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині. Коли ж мають «вільний від роботи час», то пиячать і влаштовують між собою перестрілки та «поножовщину».

    Повідомлялося, що на Херсонщині російські військові катують у підвалах майже пів тисячі людей.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Зник безвісти колишній директор Херсонського морського порту