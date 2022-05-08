Зник безвісти колишній директор Херсонського морського порту

Олександр Сухін вже два дні не виходить на зв'язок із рідними

На Херсонщині зник колишній директор морського порту Олександр Сухін. Про це «Суспільному» повідомили рідні чоловіка.

Олександр Сухін не виходить на зв'язок уже дві доби. Родичі та знайомі хвилюються за його життя.

Останні роки чоловік проживав в Олешках.

Наразі місцеперебування чоловіка невідоме.

Як відомо, з 23 квітня російські війська взяли під контроль місто Олешки Херсонської області.

Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині. Коли ж мають «вільний від роботи час», то пиячать і влаштовують між собою перестрілки та «поножовщину».

Повідомлялося, що на Херсонщині російські військові катують у підвалах майже пів тисячі людей.

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