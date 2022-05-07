Рашисти примушують підприємців Херсонщини отримувати «тимчасові дозволи» на роботу

Представники окупаційних адміністрацій об’їжджають об’єкти промисловості

Рашисти в Херсонській області примушують підприємців отримувати «тимчасові дозволи» на роботу, в разі відмови – конфіскація. Про це інформує головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

Представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області об’їжджають об’єкти промисловості. В першу чергу – виробників харчової продукції. Їхня мета – примус керівництва та персоналу до співпраці. Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі ЗС РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції.

Такі повідомлення отримують підприємці. Фото: ГУР МО/Facebook

Для цього, за словами рашистів, необхідно «офіційно» оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати «тимчасовий дозвіл» на роботу від «військово-цивільних адміністрацій». При цьому, всі проблемні питання, зокрема – постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру.

Власники та працівники підприємств попереджені, що в разі припинення роботи або порушення будь-яких вимог росіян, керівництво і персонал буде змінено. Нових власників і співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації з-поміж лояльних до них людей.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

За даними розвідки міноборони Великої Британії, Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.