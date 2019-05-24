Вибори до Європарламенту: сьогодні депутатів обирають Ірландія та Чехія



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На виборах мають обрати 751 євродепутата

У Європейському Союзі тривають чотириденні вибори до Європарламенту

В Ірландії та Чехії в п'ятницю, 24 травня, відбуваються вибори до Європарламенту (ЄП). Чотириденні вибори почалися в ЄС напередодні, коли на виборчі дільниці прийшли виборці у Великій Британії та Нідерландах. У Німеччині голосування відбудеться в неділю, 26 травня.



За даними екзит-полів, у Нідерландах найбільше голосів виборців здобула Партія праці - 18 відсотків. У Великобританії екзит-поли не проводилися.

Загалом право голосу на виборах до Європарламенту в 28 країнах-членах ЄС мають 427 мйльйонів осіб. Отже, це другі найбільші за кількістю учасників вибори в світі після індійських. У Німеччині обирати депутатів ЄП мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона - громадяни інших країн ЄС.



На минулих виборах до Європарламенту в 2014 році явка по Євросоюзу склала 42,61 відсотка, у ФРН - 48,1 відсотка. Найменшою була явка в Словаччині (13,05 відсотка) та Чехії (18,2 відсотка). На перших виборах до ЄП 1979 року явка становила 62 відсотки.



На виборах мають обрати 751 євродепутата. За кожною з 28 країн-членів зарезервована чітка кількість місць у ЄС. Найбільше їх у Німеччини (96), Франції (74), Італії та Великобританії (по 73). Невеликі країни, як-от Кіпр, Люксембург та Мальта, мають лише по шість євродептутів.



Коли Великобританія вийде зі складу ЄС, кількість членів Європарламенту скоротиться до 705. Тоді британські місця будуть розподілені між іншими країнами: Франція та Іспанія отримають ще по п'ять мандатів, Італія та Нідерланди - по три, Ірландія - два, а ще дев'ять країн - по одному. Німеччина не отримає додаткових місць, оскільки 96 місць - це максимальна можлива кількість євродепутатів для країни-члена ЄС.



У 2014 році жінки склали 36,4 відсотка всіх євродепутатів. На перших виборах до ЄП цей показник становив 15,2 відсотка.

Джерело: Deutsche Welle