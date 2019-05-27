Вибори до Європарламенту: від Нідерландів проходять проєвропейські сили



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Загалом Нідерланди матимуть 26 місць в Європарламенті

Лідирує PvdA (Трудова партія), що отримує шість місць в Європарламенті

У Нідерландах на виборах до Європарламенту, що розпочалися у четвер, 23 травня, перемогли проєвропейські сили.

Про це повідомляє NOS.

Лідирує PvdA (Трудова партія) і отримує 6 місць в Європарламенті. Партія нинішнього прем’єр-міністра Марка Рютте VVD (Народна партія за свободу і демократію) отримує чотири місця у Європарламенті. Також чотири місця в CDA (Християнсько-демократична партія). D66 (прогресивні демократи) мають два місця. GroenLinks (Зелені ліві) мають 3 місця, ChristenUnie (Християнський союз) і SGP (Реформістська партія) – 2. Партія захисту тварин (PvdD) — одне місце. 50Plus, яка підтримує пенсіонерів, отримала одне місце.Три місця має FVD («Форум за демократію»), яку очолює Тьєррі Боде.

FVD вперше брала участь у виборах до Європарламенту. Партія була створена одним із ініціаторів референдуму щодо асоціації Україна-ЄС. Її лідер Боде виступає за самостійність Нідерландів.

Ультраправа Партія свободи (PVV) на чолі з Гіртом Вілдерсом не отримала жодного місця. Також нульовий результат в соціалістичної партії SP.

У разі Brexit Нідерланди отримають ще три місця у Європарламенті. Загалом Нідерланди матимуть 26 місць в Європарламенті. Тож, ймовірно, PVV зможе отримати одне місце і повернутися в Європарламент. Ще по одному місцю можуть отримати VVD (Народна партія за свободу і демократію) та GroenLinks (Зелені ліві).

Явка становила понад 41%, тоді як на попередніх виборах, які проходять кожні п’ять років, явка була традиційно низькою, до 40%. Вибори до Європарламенту 2014 року показали явку 37,32%, що трохи краще, аніж 2009 року. Тоді було 36,75%.

Як повідомлялося, на виборах до Європарламенту оголошено остаточні результати. Найбільші партійні сім'ї у Європарламенті - Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів - уперше втрачають більшість за попередніми даними виборів у 28 країнах ЄС. За попередніми підсумками, які частково базуються на даних екзит-полів, ЄНП здобуває 178 мандати у новому складі Європарламенту, а соціал-демократи - 152 із загалом 751 місця.