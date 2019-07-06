Вибори в Раду: кожен четвертий кандидат у депутати - безробітний



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До Ради балотуються 469 безробітних українців

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук розповіла, що на позачергових виборах до Верховної Ради балотуються 469 безробітних українців.

Про це Сліпачук розповіла в інтерв'ю виданню Lb.ua.

«Не хочу образити людей, які тимчасово не працюють, але у мене виникає питання, чому друга категорія тих, хто масово подається на вибори після дрібних і середніх підприємців, - це безробітні», - заявила голова ЦВК.

Вона зазначила, що із загальної кількості кандидатів по одномандатних округах (3183 осіб) 842 (26,44%) - це керівники та працівники підприємств, 469 - безробітні (14,73%), 376 (11,81%) - суб'єкти підприємницької діяльності, 117 (3 , 67%) - працівники навчальних закладів та 102 (3,67%) - пенсіонери.

Сліпачук також повідомила, що 2869 (90,1%) кандидатів по округах мають вищу освіту, 122 (3,8%) - професійно-технічну, 113 (3,5%) - загальну середню і 80 (2,5%) - середню спеціальну.

Раніше повідомлялося, що ЦВК скасувала реєстрацію колишнього першого заступника генпрокурора часів президента Віктора Януковича Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» в багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, що 3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію у народні депутати чиновника часів Януковича Андрія Клюєва. За інформацією державних і правоохоронних органів, тривалість перебування Клюєва за межами України становила 9 днів у період з 1 до 11 січня 2014 року, додаткових відомостей стосовно перетину державного кордону України з 1 січня 2014 року не виявлено.

3 липня Центральна виборча комісія скасувала і реєстрацію кандидатом у депутати блогера Анатолія Шарія.

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