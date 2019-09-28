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    Вибух на підприємстві в Сумах: пожежу вже загасили

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    <p>Об 11:17 рятувальники локалізували пожежу, о 11:55 &ndash; ліквідували</p> - Вибух на підприємстві в Сумах: пожежу вже загасили

    Об 11:17 рятувальники локалізували пожежу, о 11:55 – ліквідували

    Фото: ГУ ДСНС України у Сумській області

    Інформація про причини вибуху та травмованих встановлюється

    У Сумах в суботу, 28 вересня, ліквідовано пожежу на території підприємства, де сталося займання всередині виробничого цеху.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Сумській області.

    «О 10:51 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух з подальшим горінням на території підприємства по вул. Лінійна. Вогонь охопив виробниче обладнання цеху та отеплювач стін на площі до 50 кв м. Існувала загроза подальшого поширення вогню», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що об 11:17 рятувальники локалізували пожежу, о 11:55 – ліквідували.

    Інформація про причини вибуху та травмованих встановлюється.

    Всього на місці події працювало 26 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про масштабну пожежу на заводі в Сумах.

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