Вибух на підприємстві в Сумах: пожежу вже загасили



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Об 11:17 рятувальники локалізували пожежу, о 11:55 – ліквідували Фото: ГУ ДСНС України у Сумській області

Інформація про причини вибуху та травмованих встановлюється

У Сумах в суботу, 28 вересня, ліквідовано пожежу на території підприємства, де сталося займання всередині виробничого цеху.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Сумській області.

«О 10:51 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух з подальшим горінням на території підприємства по вул. Лінійна. Вогонь охопив виробниче обладнання цеху та отеплювач стін на площі до 50 кв м. Існувала загроза подальшого поширення вогню», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що об 11:17 рятувальники локалізували пожежу, о 11:55 – ліквідували.

Інформація про причини вибуху та травмованих встановлюється.

Всього на місці події працювало 26 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про масштабну пожежу на заводі в Сумах.