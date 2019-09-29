Поліція відкрила справу за фактом вибуху на заводі в Сумах



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Поліція відкрила справу за фактом вибуху на заводі у Сумах Фото: Національна поліція

Винуватцям загрожуватиме ув'язнення терміном до 10 років

У Нацполіціі в Сумській області повідомили, що в Сумах за фактом вибуху на одному з підприємств компанії «Гуала Кложерс Україна» поліція відкрила кримінальне провадження. Про це ідеться в повідомленні МВС Сумської області.

«Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, яка передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років », - зазначили в МВС.