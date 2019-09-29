Поліція відкрила справу за фактом вибуху на заводі в Сумах
Поліція відкрила справу за фактом вибуху на заводі у Сумах
Фото: Національна поліція
Винуватцям загрожуватиме ув'язнення терміном до 10 років
У Нацполіціі в Сумській області повідомили, що в Сумах за фактом вибуху на одному з підприємств компанії «Гуала Кложерс Україна» поліція відкрила кримінальне провадження. Про це ідеться в повідомленні МВС Сумської області.
«Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, яка передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років », - зазначили в МВС.Як повідомляв «Главком», у Сумах в суботу, 28 вересня, ліквідовано пожежу на території підприємства, де сталося займання всередині виробничого цеху. Інформація про причини вибуху та травмованих встановлюється. Всього на місці події працювало 26 представників особового складу та чотири одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.