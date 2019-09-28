У Сумах стався вибух на заводі (фото, відео)
В результаті інциденту постраждали 10 людей
За попередньою інформацією, вибухнув один зі станків, після чого почалось займання
У Сумах у суботу, 28 вересня, стався вибух на заводі, де виготовляють пробки для пластикових пляшок.
Про це повідомляє ТСН.
За попередньою інформацією, вибухнув один зі станків, після чого почалось займання.
На заводі з переробки пляшок у Сумах загорівся станок. Постраждали 10 осіб.#новини #ТСН pic.twitter.com/cxa8lHjIp8— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) 28 сентября 2019 г.
В результаті інциденту постраждали 10 людей.
На місці надзвичайної події працюють рятувальники. Подробиці вибуху з'ясовуються.
Нагадаємо, раніше у Деснянському районі Києва по вулиці Віскозна, 3, сталося загорання восьми автоцистерн з паливом.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом горіння автоцистерн з паливом.