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    У Сумах стався вибух на заводі (фото, відео)

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    <p>В результаті інциденту постраждали 10 людей</p> - У Сумах стався вибух на заводі (фото, відео)

    В результаті інциденту постраждали 10 людей

    Фото Оксани Солодовник/ТСН

    За попередньою інформацією, вибухнув один зі станків, після чого почалось займання

    У Сумах у суботу, 28 вересня, стався вибух на заводі, де виготовляють пробки для пластикових пляшок. 

    Про це повідомляє ТСН.

    За попередньою інформацією, вибухнув один зі станків, після чого почалось займання.

    В результаті інциденту постраждали 10 людей.

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    У Сумах стався вибух на заводі (фото, відео)
    У Сумах стався вибух на заводі (фото, відео)
    Фото Оксани Солодовник/ТСН

    На місці надзвичайної події працюють рятувальники. Подробиці вибуху з'ясовуються.

    Нагадаємо, раніше у Деснянському районі Києва по вулиці Віскозна, 3, сталося загорання восьми автоцистерн з паливом.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом горіння автоцистерн з паливом.

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