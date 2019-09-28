У Сумах стався вибух на заводі (фото, відео)



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В результаті інциденту постраждали 10 людей Фото Оксани Солодовник/ТСН

За попередньою інформацією, вибухнув один зі станків, після чого почалось займання

У Сумах у суботу, 28 вересня, стався вибух на заводі, де виготовляють пробки для пластикових пляшок.

Про це повідомляє ТСН.

За попередньою інформацією, вибухнув один зі станків, після чого почалось займання.

В результаті інциденту постраждали 10 людей.

На місці надзвичайної події працюють рятувальники. Подробиці вибуху з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше у Деснянському районі Києва по вулиці Віскозна, 3, сталося загорання восьми автоцистерн з паливом.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом горіння автоцистерн з паливом.