Вибух у суді Нікополя: троє постраждалих перебувають у тяжкому стані

Наразі у лікарні перебувають семеро осіб

Троє з потерпілих від вибуху в міському суді Нікополя знаходяться у тяжкому стані. Про це «Українській правді» повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало. «На даний момент у лікарні перебувають семеро осіб, троє з них - у тяжкому стані. З трьох - двоє підсудних і одна цивільна жінка», - сказав він. За



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Госпіталізація одного з поранених від вибуху гранати

Наразі у лікарні перебувають семеро осіб

Троє з потерпілих від вибуху в міському суді Нікополя знаходяться у тяжкому стані. Про це «Українській правді» повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало.

«На даний момент у лікарні перебувають семеро осіб, троє з них - у тяжкому стані. З трьох - двоє підсудних і одна цивільна жінка», - сказав він.

За словами Тракала, можливо, сьогодні хтось із потерпілих, хто дістав незначні поранення, зможе піти додому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число поранених в результаті вибуху в суді у Дніпропетровській області зросло до 10. Зазначимо, інцидент стався 30 листопада о 11:20 під час слухання справи за фактом вбивства. Батько вбитого після оголошення колегією суддів перерви по кримінальній справі витягнув дві гранати і підірвав їх, в результаті чого сам загинув на місці.

Осколкові поранення отримали троє підсудних, працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Всі постраждалі доставлені в лікарню.

Згодом стали відомі подробиці гранатного вибуху в Нікопольському суді.

Наразі відомо про двох загиблих.