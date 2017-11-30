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    Вибух у суді Нікополя: троє постраждалих перебувають у тяжкому стані

    Наразі у лікарні перебувають семеро осіб
    Троє з потерпілих від вибуху в міському суді Нікополя знаходяться у тяжкому стані. Про це «Українській правді» повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало. «На даний момент у лікарні перебувають семеро осіб, троє з них - у тяжкому стані. З трьох - двоє підсудних і одна цивільна жінка», - сказав він. За
    • Вчора, 21:13
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    <p>Госпіталізація одного з поранених від вибуху гранати</p>

    Госпіталізація одного з поранених від вибуху гранати

    Наразі у лікарні перебувають семеро осіб

    Троє з потерпілих від вибуху в міському суді Нікополя знаходяться у тяжкому стані. Про це «Українській правді» повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало.

    «На даний момент у лікарні перебувають семеро осіб, троє з них - у тяжкому стані. З трьох - двоє підсудних і одна цивільна жінка», - сказав він.

    За словами Тракала, можливо, сьогодні хтось із потерпілих, хто дістав незначні поранення, зможе піти додому.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число поранених в результаті вибуху в суді у Дніпропетровській області зросло до 10. Зазначимо, інцидент стався 30 листопада о 11:20 під час слухання справи за фактом вбивства. Батько вбитого після оголошення колегією суддів перерви по кримінальній справі витягнув дві гранати і підірвав їх, в результаті чого сам загинув на місці.

    Осколкові поранення отримали троє підсудних, працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Всі постраждалі доставлені в лікарню.

    Згодом стали відомі подробиці гранатного вибуху в Нікопольському суді.

    Наразі відомо про двох загиблих.

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