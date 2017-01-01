Стали відомі подробиці гранатного вибуху в Нікопольському суді

Внаслідок вибуху в Нікопольському суді загинув чоловік, семеро дістали поранення

Місцевому ЗМІ міста Нікополь «Говорящий Никополь» стали відомі подробиці вибуху в Нікопольському суді під час слухання справи за фактом вбивства. «Як стало відомо «Говорящему» з власних джерел, загиблий — батько Султана Тапаєва, який отримав нещодавно чотири роки за наїзд зі смертельним результатом на



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Фото: zbroya.info Наслідки вибуху в Нікопольському суді

Внаслідок вибуху в Нікопольському суді загинув чоловік, семеро дістали поранення

Місцевому ЗМІ міста Нікополь «Говорящий Никополь» стали відомі подробиці вибуху в Нікопольському суді під час слухання справи за фактом вбивства.

«Як стало відомо «Говорящему» з власних джерел, загиблий — батько Султана Тапаєва, який отримав нещодавно чотири роки за наїзд зі смертельним результатом на двох молодих жінок в районі автовокзалу», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, сьогодні проходило судове засідання у справі людини, відомого в Нікополі як Мопа, — на нього і з'явився Тапа-старший: «Наше джерело стверджує, що одну гранату він кинув собі під ноги, а другу в бік підсудного — Мопи. Також джерело говорить, що Тапа-старший непокоївся щодо долі свого сина Султана, якому Мопа на зоні не дав би життя. І таким чином вирішив позбутися від загрози. В результаті Тапа загинув сам. Сім осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості».

Нагадаємо, сьогодні у суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви.