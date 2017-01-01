Вибух в суді на Дніпропетровщині: помер другий постраждалий

Поліція кваліфікувала інцидент як умисне вбивство

В результаті вибухів гранат в суді у Нікополі Дніпропетровської області загинули дві людини. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області. [READ_MORE] За даними поліції, в лікарні помер ще один постраждалий від вибухів у приміщенні Нікопольського суду. «В результаті вибуху двох гранат дві людини загинули,



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Фото: суд у Нікополі (court.gov.ua)

Поліція кваліфікувала інцидент як умисне вбивство

В результаті вибухів гранат в суді у Нікополі Дніпропетровської області загинули дві людини. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області.

За даними поліції, в лікарні помер ще один постраждалий від вибухів у приміщенні Нікопольського суду.

«В результаті вибуху двох гранат дві людини загинули, ще 7 травмовані», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число поранених в результаті вибуху в суді у Дніпропетровській області зросло до 10. Зазначимо, інцидент стався о 11:20 під час слухання справи за фактом вбивства. Батько вбитого після оголошення колегією суддів перерви по кримінальній справі витягнув дві гранати і підірвав їх, в результаті чого сам загинув на місці.

Осколкові поранення отримали троє підсудних, працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Всі постраждалі доставлені в лікарню.

Згодом стали відомі подробиці гранатного вибуху в Нікопольському суді.