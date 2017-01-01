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    Вибух в суді на Дніпропетровщині: помер другий постраждалий

    Поліція кваліфікувала інцидент як умисне вбивство
    В результаті вибухів гранат в суді у Нікополі Дніпропетровської області загинули дві людини. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області. [READ_MORE] За даними поліції, в лікарні помер ще один постраждалий від вибухів у приміщенні Нікопольського суду. «В результаті вибуху двох гранат дві людини загинули,
    • Сьогодні, 15:13
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    Фото: суд у Нікополі (court.gov.ua)
    Фото: суд у Нікополі (court.gov.ua)

    Поліція кваліфікувала інцидент як умисне вбивство

    В результаті вибухів гранат в суді у Нікополі Дніпропетровської області загинули дві людини. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області.

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    За даними поліції, в лікарні помер ще один постраждалий від вибухів у приміщенні Нікопольського суду.

    «В результаті вибуху двох гранат дві людини загинули, ще 7 травмовані», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число поранених в результаті вибуху в суді у Дніпропетровській області зросло до 10. Зазначимо, інцидент стався о 11:20 під час слухання справи за фактом вбивства. Батько вбитого після оголошення колегією суддів перерви по кримінальній справі витягнув дві гранати і підірвав їх, в результаті чого сам загинув на місці.

    Осколкові поранення отримали троє підсудних, працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Всі постраждалі доставлені в лікарню.

    Згодом стали відомі подробиці гранатного вибуху в Нікопольському суді.

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