Віце-прем'єр: у Раді не вистачає голосів, щоб призначити Супрун главою МОЗ



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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

Розенко заявив, що призначення міністра - це виключно політичне рішення

Підстав для звільнення Уляни Супрун з посади в.о. міністра охорони здоров'я немає. Однак, для того, щоб призначити Супрун міністром охорони здоров'я у парламенті не вистачить голосів депутатів.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Він пояснив, що Кабінет міністрів уже заявив, що буде оскаржувати рішення суду, яким Супрун заборонили очолювати МОЗ.

«Є відповідна заява Кабінету міністрів, це позиція всіх міністрів і позиція прем’єр-міністра Гройсмана щодо того, що, безумовно, ми будемо оскаржувати це рішення суду... Я особисто не бачу жодних підстав, щоби відсторонювати Уляну Супрун від виконання обов’язків очільниці МОЗ, тому, очевидно, ми в правовому полі вирішимо питання, щоб Уляна Супрун та її команда продовжували реформувати систему охорони здоров’я і залишались у системі МОЗ», - заявив Розенко.

На питання, чому неможливо призначити Супрун главою МОЗ, а не виконувачем обов'язків міністра, Розенко сказав:

«Призначення будь якого міністра - це виключно політичне рішення і це рішення, яке приймається коаліцією Верховно Ради, і голосує за це рішення в цілому Вреховна Рада.. Але очевидно, що ... боротьба за цю ідею викликає опір на всіх рівнях, очевидно що немає сформованої більшості, яка може проголосувати за Уляну Супрун».

Як відомо, міністр юстиції пообіцяв «терміново» оскаржити заборону на роботу Супрун.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має повну його підтримку.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф також висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України консультуються з юристамичерез заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду.

Нагадаємо, у вівторок лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував ухвалу суду, який частково задовольнив позов іншого «радикала» Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи «вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я».

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.