У світі зареєстрували вже майже 7,6 млн випадків зараження Covid-19
Жертвами Covid-19 стали майже 424 тисячі людей
11 червня у світі кількість хворих на коронавірус зросла на 135 тисяч
За час пандемії коронавірусу у всьому світі зафіксували 7 мільйонів 596 тисяч випадків зараження на коронавірус: найбільше в США, Бразилії та Росії.
Відповідні дані вказані на сайті Worldometers
Жертвами Covid-19 стали майже 424 тисячі людей. Водночас побороли хворобу 3 мільйони 841 тисяча заражених.
Наразі активними залишаються 3 мільйони 326 тисяч випадків.
Серед країн-лідерів за темпами поширення вірусу є Сполучені Штати – 2 мільйони 88 тисяч підтверджених випадків, за останню добу – близько 22,5 тисяч.
У Бразилії загалом виявили 805 тисяч випадків, за минулу добу – більше 30 тисяч.
Окрім того, у Росії загалом зареєстрували більше 502 тисяч випадків та + 8,7 тисяч за останню добу.
11 червня у світі кількість хворих на коронавірус зросла на 135 тисяч. За цей же час померли 4937 осіб.
До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є найбільшим показником за час пандемії.
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Всього29070
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Хворіють15075
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Одужали13141
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Померли854
Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.