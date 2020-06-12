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    У світі

    У світі зареєстрували вже майже 7,6 млн випадків зараження Covid-19

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    <p>Жертвами Covid-19 стали майже 424 тисячі людей<strong></strong></p> - У світі зареєстрували вже майже 7,6 млн випадків зараження Covid-19

    Жертвами Covid-19 стали майже 424 тисячі людей

    11 червня у світі кількість хворих на коронавірус зросла на 135 тисяч

    За час пандемії коронавірусу у всьому світі зафіксували 7 мільйонів 596 тисяч випадків зараження на коронавірус: найбільше в США, Бразилії та Росії.

    Відповідні дані вказані на сайті Worldometers

    Жертвами Covid-19 стали майже 424 тисячі людей. Водночас побороли хворобу 3 мільйони 841 тисяча заражених.

    Наразі активними залишаються 3 мільйони 326 тисяч випадків.

    Серед країн-лідерів за темпами поширення вірусу є Сполучені Штати – 2 мільйони 88 тисяч підтверджених випадків, за останню добу – близько 22,5 тисяч. 

    У Бразилії загалом виявили 805 тисяч випадків, за минулу добу – більше 30 тисяч. 

    Окрім того, у Росії загалом зареєстрували більше 502 тисяч випадків та + 8,7 тисяч за останню добу.

    11 червня у світі кількість хворих на коронавірус зросла на 135 тисяч. За цей же час померли 4937 осіб. 

    До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є найбільшим показником за час пандемії. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.

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