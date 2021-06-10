Україна запускає два нових рейси до турецьких курортів

Нові напрямки доповнюють інші рейси SkyUp з Києва до Бодрума, Ізміра й Стамбула

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines додає рейси до Даламана з Києва та до Бодрума зі Львова.

Як ідеться у повідомленні пресслужби авіакомпанії, польоти за маршрутом Київ – Даламан – Київ починаються з 10 червня й виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга й щонеділі.

Із червня регулярні рейси за напрямком Львів – Бодрум – Львів здійснюватимуть двічі на тиждень: щовівторка й щоп’ятниці. Нові напрямки доповнюють інші рейси SkyUp з Києва до Бодрума, Ізміра й Стамбула. Крім того, до Стамбула SkyUp літає з Запоріжжя, Львова, Одеси й Харкова.

Станом на 10 червня для в’їзду на територію Туреччини необхідно надати довідку англійською мовою про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. При цьому результат тесту може бути наданий в електронному вигляді. Ці вимоги не поширюються на дітей до 6 років, а також на транзитних пасажирів, які прямують через аеропорти Туреччини в інші країни.

Раніше «Бориспіль» назвав ТОП-10 найпопулярніших напрямків серед українців у травні.

Нагадаємо, що Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, яка визнала українське свідоцтво про вакцинацію. Вже відзавтра кордони Угорщини відкриються для вакцинованих українців.

Відразу після Угорщини ще одна країна визнаватиме українське свідоцтво вакцинації від коронавірусу. Цього разу йдеться про Молдову.

Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac.

В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

«Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

У ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.

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