У світі цього року з’являться понад 90 нових авіакомпаній

Не дивлячись на те, що пандемія продовжує негативно впливати на подорожі, нові авіакомпанії з'являються в Північній Америці, Європі, Південній Америці, Африці та Азії

До кінця цього року понад 90 нових авіаперевізників планують почати польоти. Більшість з них уже знайшли фінансування. Про це пише газета Wall Street Journal з посиланням на дані компанії Avolon Holdings Ltd, яка займається лізингом літаків.

Нові авіакомпанії з'являються в Північній Америці, Європі, Південній Америці, Африці та Азії, хоча пандемія продовжує негативно впливати на подорожі.

Деякі нові авіаперевізники створюються на основі компаній, які припинили діяльність під час пандемії. Більшість підприємців, які вирішили взятися за створення авіакомпаній, сподіваються, що зможуть купити літаки за значними знижками і зайняти вигідне положення в колись перевантажених аеропортах, а також найняти на роботу звільнених іншими компаніями пілотів і бортпровідників.

У США дві нові авіакомпанії – Avelo Airlines і Breeze Airways – планують виконувати рейси за маршрутами, які великі перевізники проігнорували або від яких вони відмовилися. Breeze Airways планувала почати польоти ще в минулому році, але запуск авіакомпанії відклали через пандемію. Зараз, коли попит на дозвілля в США відновлюється, «насправді час дуже вдалий», говорить засновник компанії Девід Нілман.

У світовому масштабі ситуація з подорожами виглядає більш складною. За даними Cirium, постачальника авіаційних даних, понад 40 авіакомпаній по всьому світу призупинили або припинили свою діяльність з початку минулого року через скорочення попиту. Хоча попит почав відновлюватися в деяких частинах світу, де вірус вдалося взяти під контроль і населення швидко вакцинують, кількість поїздок ще не повернулася на рівень, який був до початку пандемії. Більшість перевізників все ще втрачають величезні суми грошей.

В Україні у 2021 році почала польоти нова авіакомпанія Bees Airline. За даними держреєстру, засновниками ТОВ Біз Ейрлайн є підприємець Сергій Смирний (90%) і колишній голова авіакомпанії SkyUp Євген Хайнацький (10%), а директором - Микола Савостьянов.

Напередодні український лоукостер отримав дозвіл на польоти в понад 30 країн.