  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Президент підписав закон про підтримку українських авіакомпаній. Що він передбачає

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підписаний Володимиром Зеленським закон продовжує можливість експлуатації літаків, ввезених українськими авіакомпаніями за оперативним лізингом - Президент підписав закон про підтримку українських авіакомпаній. Що він передбачає
    Підписаний Володимиром Зеленським закон продовжує можливість експлуатації літаків, ввезених українськими авіакомпаніями за оперативним лізингом

    Документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва

    Президент України підписав закон, який сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва.

    Як повідомляє пресслужба Офісу президента, відповідний закон № 1492-ІХ Верховна Рада ухвалила 1 червня.

    «Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до розділу ХХI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва» № 1492-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 червня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва.

    Закон продовжує до кінця 2024 року можливість експлуатації в Україні в режимі тимчасового ввезення з умовним звільненням від митних платежів літаків, ввезених українськими авіакомпаніями за оперативним лізингом.

    В Офісі президента пояснили, що у такому режимі на митну територію України можуть ввозитися літаки з масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг, але не більше 30 тис. кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

    «При цьому, відповідно до закону, уряд має врахувати в проєкті державного бюджету України на 2022 рік фінансування заходів Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема щодо відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників», – зазначили в пресслужбі.

    Для забезпечення виконання поставлених у проєкті закону завдань Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з відповідним листом.

    До слова, недобудований літак АН-178, на фоні якого нещодавно давав підсумкову пресконференцію президент України Володимир Зеленський, полетить у першому кварталі наступного року.

    Нагадаємо, 20 травня біля державного підприємства «Антонов» відбулася пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років роботи на посаді президента.

    Зазначимо, його звіт викликав дуже неоднозначні оцінки у суспільстві. Прихильники Зеленського у захваті від масштабності антуражу, опоненти звернули увагу на неконкретність і некоректність заяв.

    Теги: Верховна Рада авіація закон літак Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент підписав закон про підтримку українських авіакомпаній. Що він передбачає