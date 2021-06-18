Президент підписав закон про підтримку українських авіакомпаній. Що він передбачає

Документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва

Президент України підписав закон, який сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, відповідний закон № 1492-ІХ Верховна Рада ухвалила 1 червня.

«Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до розділу ХХI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва» № 1492-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 червня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва.

Закон продовжує до кінця 2024 року можливість експлуатації в Україні в режимі тимчасового ввезення з умовним звільненням від митних платежів літаків, ввезених українськими авіакомпаніями за оперативним лізингом.

В Офісі президента пояснили, що у такому режимі на митну територію України можуть ввозитися літаки з масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг, але не більше 30 тис. кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

«При цьому, відповідно до закону, уряд має врахувати в проєкті державного бюджету України на 2022 рік фінансування заходів Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема щодо відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників», – зазначили в пресслужбі.

Для забезпечення виконання поставлених у проєкті закону завдань Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з відповідним листом.

До слова, недобудований літак АН-178, на фоні якого нещодавно давав підсумкову пресконференцію президент України Володимир Зеленський, полетить у першому кварталі наступного року.

Нагадаємо, 20 травня біля державного підприємства «Антонов» відбулася пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років роботи на посаді президента.

Зазначимо, його звіт викликав дуже неоднозначні оцінки у суспільстві. Прихильники Зеленського у захваті від масштабності антуражу, опоненти звернули увагу на неконкретність і некоректність заяв.