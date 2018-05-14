Відкриття посольства США в Єрусалимі: під час сутичок загинули 43 палестинці

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Кількість палестинців, що загинули в сутичках на кордоні Гази, зростає

Під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі на межі Сектору Гази через сутички загинули 43 палестинці.

Про це повідомляє Haaretz.

Раніше AFP з посиланням на дані палестинського уряду повідомляло про 37 загиблих. Cотні людей дістали поранення.

На знак протесту проти відкриття посольства тисячі людей зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Кілька сотень протестувальників кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США.

Раніше в понеділок Ізраїльські військові поширили листівки і випустили сльозоточивий газ у напрямку Сектору Гази - як попередження для палестинців не підходити до кордону з Ізраїлем.

Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США в цьому відношенні.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Нинішнє консульство США в Єрусалимі вважається тимчасовим будинком посольства. Плани передбачають будівництво постійного посольства США в іншому місці в Єрусалимі.

За словами офіційних осіб, під час церемонії інавгурації близько тисячі поліцейських будуть розміщені навколо посольства і прилеглих районів. Це збігається зі святкуванням Дня Єрусалима, щорічної події, що ознаменувала «возз'єднання» міста після Шестиденної війни 1967 року. 14 травня також виповнюється 70 років з дня заснування держави Ізраїль.