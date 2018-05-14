Сутички у Секторі Газа: загинули 37 палестинців, понад 1600 поранених

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Серед загиблих є 12-річна дитина, заявляє палестинська сторона

37 палестинців загинули та понад 1600 дістали поранення унаслідок заворушень у Cекторі Гази, що сталися на розмежуванні з Ізраїлем.

Як повідомляє Haaretz, 14 травня близько 15 тисяч жителів Сектора Газа вийшли на марш протесту і попрямували до кордону з Ізраїлем, де сталися сутички з ізраїльськими військовими.

Акція приурочена до відкриття в Єрусалимі американського посольства, а також 70-річчя, і «Днем Накба», що слідує за ним — вигнанням палестинців зі своїх земель.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, ізраїльські служби безпеки обстрілювали палестинських протестуючих гумовими кулями, а також застосували проти них сльозогінний газ. Серед загиблих є 12-річна дитина, заявляє палестинська сторона.

Армія оборони Ізраїлю також протистоїть учасникам маршу протесту на Західному березі Йордану.

Як повідомлялося, палестинці в Секторі Газа 14 травня проводять загальний страйк на знак протесту проти перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. У регіоні не працюють магазини, школи і університети. До генеральної страйку закликали всі політичні сили в Секторі Газа, включаючи радикальний рух ХАМАС. Через рупори, встановлених на мечетях, лунають заклики до населення взяти участь в акціях протесту.

Рішення президента США Дональда Трампа про перенесення американського посольства в Єрусалим викликало критику в світовому співтоваристві і масові протести на Близькому Сході. Трамп приурочив переїзд посольства до 70-річчя держави Ізраїль, яке було проголошено 14 травня 1948 року.

Відкриття посольства США в Єрусалимі заплановано на 16:00 по Києву

Раніше ізраїльські військові з допомогою листівок закликали жителів Сектора Газа утриматись від акцій протесту, не наближатися до разграничительному паркану і не вступати в сутички з армією.