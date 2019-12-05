Журнал вигнав з роботи редакторку, яка «сплутала» похорон Героя України з вуличним фестивалем документ



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Євгенія Пліхіна потрапила у скандал, опублікувавши цинічний допис про похорон Героя України

Офіційну заяву про припинення співпраці з Пліхіною оприлюднили на сайті ЗМІ, де працювала Пліхіна

Заступницю головного редактора видання Cosmopolitan Україна Євгенію Пліхіну звільнили з роботи. Це сталося через розголос, який піднявся у пресі та соцмережах після її скандального допису про загиблого Героя України – 37-річного бійця «Альфи» ЗСУ Дениса Волочаєва.

Офіційну заяву про припинення співпраці з Євгенією Пліхіною оприлюднили на сайті українського модного журналу.

Головний редактор видання Олександра Буринська та вся редакція видання висловили свою офіційну позицію бренду щодо публікації Євгенії Пліхіної 5 грудня.

«Увесь колектив висловлює глибоке співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро перепрошує за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки. З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною – вона залишає посаду заступника головного редактора журналу», – йдеться в офіційній заяві журналу.

Журналісти додали, що увесь колектив видання «висловлює глибоке співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро перепрошує за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці».

У заяві йдеться, що видання «беззастережно перебуває на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну, і шанує світлу пам’ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє».

Заступниця головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна на своїй фейсбук-сторінці висміяла похорон полковника ЦСО «Альфа» СБУ, 37-річного снайпера Дениса Волочаєва, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донбасі. У день похоронів Волочаєва в Києві, 3 грудня, Пліхіна зробила у Фейсбуці провокативний допис.

Згодом вона його видалила та написала інший, з вибаченнями.

Нагадаємо, 1 грудня в зоні проведення ООС загинули двоє співробітників Центру спеціальних операцій «Альфа» СБ України, полковники Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв.

Також зазначимо, що указом президента від 3 грудня Каплунову і Волочаєву присвоєно звання Герой України (посмертно).