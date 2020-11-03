Відомі модельєри відмовляються одягати Меланію Трамп і називають однакову причину

Риторика расизму, сексизму та ксенофобії, яка демонструється в президентській кампанії її чоловіка, несумісна з моїми цінностями, - Теалле

Популярні експерти не хочуть працювати з Меланією через політику її чоловіка

Популярні дизайнери і модельєри назвали причину відмови працювати з дружиною президента США Дональда Трампа Меланією. Їх слова наводить портал News.com.

Фахівці негативно ставляться до співпраці з Трампом переважно через його політику.

Так, наприклад, модельєр Софі Теалле (Sophie Theallet), яка раніше підбирала вбрання для колишньої першої леді США Мішель Обами, відмовляється від роботи з дружиною нинішнього глави держави, оскільки не підтримує його політику.

«Риторика расизму, сексизму та ксенофобії, яка демонструється в президентській кампанії її чоловіка, несумісна з моїми цінностями», – підкреслила Теалле.

Її думку поділяє знаменитий дизайнер Марк Джейкобс. За його словами, він вважає за краще не одягати Трамп, а допомагати людям, яким роблять боляче прихильники її чоловіка.

Модельєр Філліп Лім (Phillip Lim) теж заявив, що не буде працювати з першою леді, оскільки не розділяє ідеологію, пропоновану урядом на чолі з президентом Дональдом Трампом. «Ми прагнемо до співпраці з людьми зі схожим набором цінностей», – додав модний експерт.

Американський дизайнер Том Форд вважає, що президент і його дружина повинні носити одяг, який доступний більшості американців і виробляється на території США. «Мій одяг робиться в Італії, і він дуже дорогий. Я не думаю, що більшість жінок або чоловіків в США можуть придбати його», – пояснив він.

Раніше у вересні Меланію Трамп засудили в мережі за появу на публіці в надто дорогому вбранні. Вона вийшла в світ в білій сукні-футлярі італійської марки Max Mara і помаранчевих туфлях на підборах з гострим носом. Вартість вбрання становить $945.