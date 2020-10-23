Гітлер, Кім Чен Ин та Україна. Чим завершились фінальні дебати між Трампом і Байденом

Завдяки новому правилу дебати пройшли без скандалів, виявилися значно більш конструктивними за попередні фото: voanews.com

Цього разу дискусія вийшла конструктивною, ніж кілька тижнів тому

У Сполучених Штатах відбулися фінальні дебати між кандидатами на президентське крісло: чинним главою держави Дональдом Трампом (від республіканців) та колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом (від демократів). Цього разу модерувала дебати ведуча телеканалу NBC News Крістен Уелкер. До слова, за кілька днів напередодні дебатів Трамп розкритикував її, назвав «жахливою та несправедливою».

Під час попередньої хаотичної дискусії Трамп з Байденом постійно перебивали один одного на півслові, обзивались та щось викрикували. На цей раз правила дискусії змінилися. Модератору надали право вимикати мікрофон одному з кандидатів, доки слово має інший. «Це робиться для того, щоб і ви чули один одного, і американці почули, що ви хочете донести до них», – пояснила Уелкер.

Власне, саме завдяки новому правилу дебати пройшли без скандалів, виявилися значно більш конструктивними за попередні. Кандидат у президенти від демократів Байден вийшов з них переможем. Принаймні, про це свідчать результати опитування телеглядачів CNN, проведеного після ефіру.

Першим питанням, природно, стала подальша стратегія боротьби зі спалахом коронавірусу.

Covid-19

Під час дебатів Байден назвав Трампа недостойним президентства через велику кількість загиблих від коронавірусної хвороби у Сполучених Штатах. Так гостро він відреагував на такі слова Трампа: «Я беру на себе повну відповідальність. Це не моя провина, що коронавірус прийшов сюди, це - вина Китаю».

«Навіть якщо ви не хочете нічого слухати з того, що я кажу, прислухатися принаймні до цього: будь-хто, хто скидає з себе відповідальність за таку велику кількість смертей, не повинен залишатися президентом США», – заепвнив Байден.

Принагідно Трамп анонсував появу антикоронавірусної вакцини вже за кілька тижнів. Він також нагадав, що сам перехворів на Covid-19 і одужав. За його словами, 99% хворих одужують.

Cтаном на 23 жовтня у CША виявили 8,7 млн випадків захворювання, а від ускладнень, викликаних хворобою, помер 228,4 тис. американців, одужали вже понад 5 млн людей.

Міжнародні питання

Опоненти торкнулися питання відносин США та Північної Кореї, у тому числі кількох зустрічей Трампа із лідером КНДР Кім Чен Ином, які відбулися попри те, що раніше це вважалося неприйнятними.

Трамп пояснив, що зустрічався із північнокорейським диктатором, аби уникнути війни. «У нас (із Північною Кореєю) дуже добрі відносини і немає війни», – запевнив він.

У відповідь Байден порівняв намагання Трампа владнати відносини з лідером КНДР зі спробою «умиротворення Гітлера». «Трамп легітимізував КНДР. Він називає своїм добрим товаришем вбивцю, головоріза... у підсумку вони отримали ракети, здатні досягнути території США легше ніж будь-коли, – пояснив Джо Байден. – Це немов говорити про добрі відносини з Гітлером перед його вторгненням до країн Європи».

Йшлося також про можливе втручання у вибори США Росії та Ірану, Трамп підкреслив, що ці країни бажають йому програшу. «Тому що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я», – заявив Трамп, а як приклад навів запровадження санкцій проти Росії через Україну.

Опоненти постійно звинувачували один одного у бездіяльності під час перебування на посадах (фото: reuters)

Українське питання

Президент Трамп також звинуватив свого опонента в тому, що частина території України була анексована у період, коли Байден був віцепрезидентом США. «І я вам скажу, вони захопили порт, ти це добре пам'ятаєш, під час вашого президентського терміну, під час вас і Барака Обами. Вони захопили більшу частину того, що повинно бути Україною. Ви здали її їм. Але ви отримували багато грошей з Росії. Вони платили вам багато грошей і, ймовірно, продовжують платити ... І Джо, ти був віцепрезидентом, коли дещо з цього відбувалося, і цього ніколи не повинно було трапитися. І я думаю, що ти повинен дати пояснення американському народу», — чеканив Трамп.

На цей раз дебати між Трампом і Байденом виявилися більш зваженими та конструктивними (фото: pbs.org)

«Коли він Байден постачав до України подушки та ковдри, я продавав Україні протитанкову зброю. Тому немає нікого жорсткішого стосовно Росії, ніж Дональд Трамп», – запевнив аудиторію президент США і додав, що переконав країни НАТО збільшити витрати на оборону через російську загрозу.

На цьому український контекст дебатів не вичерпався. Трамп також вчергове закинув опоненту історію із компанією Burisma та виплатою компанії сину Байдена Хантеру $4 млн.

Син Джо Байдена Хантер працював в раді директорів української енергетичної компанії Burisma Group, яку пов'язують із одіозним міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським. У 2014 році українська Генпрокуратура розслідувала діяльність компанії, але справу було закрито. У 2016 році Байден-старший задався ціллю звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, він начебто погрожував, що Америка не виділить Україні $1 млрд кредитних гарантій. У березні 2019 року тодішній очільник ГПУ Юрій Луценко натякнув, що відставка Шокіна пов'язана з кримінальним провадженням, де містилися матеріали про те, що члени ради директорів Burisma отримали $17 млн, і походження цих коштів було сумнівним. Навесні минулого року Луценко підкреслював, що у його відомства немає доказів правопорушень з боку Хантера Байдена.

Чинний президент дорікнув сім’ї Байдена в отриманні корупційних грошей з РФ, а також нагадав, що у комп’ютері Хантера була знайдена компрометуюча інформація щодо його зв’язків із Москвою: щодо отримання $3 млн від Олени Батуріної, вдови ексмера столиці РФ. Крім того, Трамп нагадав, що сімя Байдена нібито отримувала гроші від китайських багатіїв. «Я у житті не взяв ні пенні (ні копійки) із зарубіжних джерел», – так парирував Байден.

Модерувала дебати ведуча телеканалу NBC News Крістен Уелкер (фото: ktla.com)

Податки

У продовження розмови про фінанси Байден нагадав, що публікує усі свої податкові декларації впродовж вже 22 років, тоді як Трамп не опублікував за цей час жодної. «Мої декларації досі знаходяться під аудитом, але я сплатив багато мільйонів податків», – відбивався Трамп.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2016 року Дональд Трамп обіцяв, що опублікує свої податкові декларації «найближчим часом». Власне, публікація фіскальних звітів під час виборчої кампанії – неписане правило, якого дотримувалися всі кандидати в американські президенти впродовж от вже 60 років. Проте виборці в США так і не побачили податкових звітів нинішнього глави Білого дому. Сам він наполягає, що його декларації продовжує вивчати податкова служба, в той час як американські ЗМІ стверджують, що податкові борги компаній, контрольованих Трампом, складають як мінімум $400 млн. Власне, Трамп за місяці передвиборчох кампанії так і не спростував цю інформацію.

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Расизм

Значну частина дебатів відвели обговоренню проблеми расизму. Байден визнав існування в країні «інституційного расизму» і звинуватив Трампа у «підливання масла в расистський вогонь».

У свою чергу Трамп визнав, що спочатку негативно ставився до руху Black Lives Matter, оскільки чув, що вони називають поліцейських свинями. «У цьому приміщенні немає меншого расиста, ніж я», – як завжди із пафосом заявив Трамп і додав, що його неможливо звинуватити в симпатії до ідеї переваги білих. При цьому він відзначив заслуги своєї адміністрації в поліпшенні життя афроамериканців. За словами Трампа, він досяг у цій галузі більше за інших президентів з часів Авраама Лінкольна.

Отже, тепер все вирішить день виборів – 3 листопада.

У достроковому голосуванні в США уже взяли участь майже 47,8 млн виборців, повідомляє неурядова організація United States Election Project. Це більше половини від загальної кількості зареєстрованих для дострокового волевиявлення. Як і на минулих виборах, всі виборці можуть проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю до основного дня голосування.

Наталія Сокирчук, «Главком»