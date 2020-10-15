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    «Вибрала натуральний спосіб одужання: Меланія Трамп розповіла, як перенесла Covid-19

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    <p><span>Меланія Трамп після інфікування </span><span>вживала багато вітамінів і здорову їжу</span><span><o:p></o:p></span></p> - «Вибрала натуральний спосіб одужання: Меланія Трамп розповіла, як перенесла Covid-19

    Меланія Трамп після інфікування вживала багато вітамінів і здорову їжу

    У першої леді США була ломота в тілі, кашель, головний біль і сильна втома

    Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що результати її тесту на коронавірус нового типу негативні, а також розповіла про свій досвід боротьби з коронавірусом.

    Написаний дружиною Дональда Трампа текст опублікували на сайті Білого дому.

    «Два тижні тому я дізналася про діагноз, який поставили багатьом жителям нашої країни і всього світу. Я здала позитивний тест на Covid-19», – написала Меланія.

    Також вона зазначила, що коронавірус виявили у її чоловіка Дональда Трампа і у їхнього спільного сина Беррона, якому зараз 14 років.

    «На щастя, він сильний підліток, у нього не було ніяких симптомів. У якомусь сенсі я була рада, що ми пройшли через це випробування втрьох. Ми змогли піклуватися одне про одного і проводити час разом», – додала перша леді США.

    За словами Меланії Трамп, у неї була ломота в тілі, кашель, головний біль і сильна втома.

    «Я вибрала більш натуральний спосіб одужання, вживала багато вітамінів і здорову їжу», – зазначила Меланія.

    Пані Трамп подякувала лікарям, які займалися лікуванням її сім'ї і висловила надію, що світу вдасться перемогти коронавірус.

    У зверненні Меланія заявила, що зараз у неї негативний тест на коронавірус. Вона планує повернутися до виконання своїх обов'язків, як тільки зможе.

    До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.

    Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

    У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

    Як відомо, gрезидент США Дональд Трамп в неділю, 11 жовтня, заявив в ефірі телеканалу Fох News про те, що після хвороби отримав імунітет до коронавірусу і почувається чудово.

    До слова, головний інфекціоніст США заборонив Трампу використовувати своє ім'я для агітації.

    8 жовтня Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

    Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

    2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

    Згодом Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом.

    здоров'я США медицина Дональд Трамп Меланія Трамп перша леді коронавірус
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