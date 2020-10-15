«Вибрала натуральний спосіб одужання: Меланія Трамп розповіла, як перенесла Covid-19



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Меланія Трамп після інфікування вживала багато вітамінів і здорову їжу

У першої леді США була ломота в тілі, кашель, головний біль і сильна втома

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що результати її тесту на коронавірус нового типу негативні, а також розповіла про свій досвід боротьби з коронавірусом.

Написаний дружиною Дональда Трампа текст опублікували на сайті Білого дому.

«Два тижні тому я дізналася про діагноз, який поставили багатьом жителям нашої країни і всього світу. Я здала позитивний тест на Covid-19», – написала Меланія.

Також вона зазначила, що коронавірус виявили у її чоловіка Дональда Трампа і у їхнього спільного сина Беррона, якому зараз 14 років.

«На щастя, він сильний підліток, у нього не було ніяких симптомів. У якомусь сенсі я була рада, що ми пройшли через це випробування втрьох. Ми змогли піклуватися одне про одного і проводити час разом», – додала перша леді США.

За словами Меланії Трамп, у неї була ломота в тілі, кашель, головний біль і сильна втома.

«Я вибрала більш натуральний спосіб одужання, вживала багато вітамінів і здорову їжу», – зазначила Меланія.

Пані Трамп подякувала лікарям, які займалися лікуванням її сім'ї і висловила надію, що світу вдасться перемогти коронавірус.

У зверненні Меланія заявила, що зараз у неї негативний тест на коронавірус. Вона планує повернутися до виконання своїх обов'язків, як тільки зможе.

До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.

Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

Як відомо, gрезидент США Дональд Трамп в неділю, 11 жовтня, заявив в ефірі телеканалу Fох News про те, що після хвороби отримав імунітет до коронавірусу і почувається чудово.

До слова, головний інфекціоніст США заборонив Трампу використовувати своє ім'я для агітації.

8 жовтня Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Згодом Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом.