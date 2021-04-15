Відомий політик обурився цінами на молоду українську картоплю (фото)

У супермаркетах картопля з Ізраїлю дешевша, аніж українська

В українських супермаркетах продають молоду картоплю вітчизняного виробництва за 72,80 гривень. Водночас картопля з Ізраїлю значно дешевша. Відповідні світлини з улюбленим овочем українців опублікував ексдепутат Верховної Ради Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook.

«Дві молоді картоплі. Ізраїльська за 52,50 гривні за кіло й наша вітчизняна за 72,80. Ізраїльську треба ще привезти й розмитнити. І водночас наша все одно дорожча. Якось це не стикується в моїй голові», – написав Береза.

Зазначимо, в Україні зросла в ціні низка продуктів. Зокрема соняшникова олія дорожчає рекордними темпами. На сьогодні пляшка олії об’ємом 0,85–0,87 літра коштує вже 50–60 гривень. Водночас експортери вимагають, аби влада не заважала їм вивозити соняшник.

Нині ціни на пшеницю в Україні на найвищому рівні з 2015 року, вони сягають $300-320 за тонну. Для порівняння: ще пів року тому вартість цього зерна на внутрішньому ринку не перевищувала $220. Справа дійшла до того, що, як уже писав «Главком», ми почали купувати пшеницю і навіть борошно в Білорусі.

В Україні також відбувалося стрімке подорожчання цукру. В уряді повідомили, коли і на скільки впадуть ціни.

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