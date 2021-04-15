Фальсифікат в Україні затримують тоннами: які продукти підробляють найчастіше

Молоко та молочні продукти (особливо, вершкове масло) є лідерами серед харчових продуктів, які найчастіше фальсифікують

Цього року фахівці провели вже 85 планових та 2908 позапланових перевірок і знайшли 31 тонну фальсифікованих продуктів

Молоко та молочні продукти очолюють рейтинг підробок, які можна знайти на прилавках супермаркетів. Про це повідомляється на сайті Держпродспоживслужби.

«Продукти харчування, які купують українські споживачі, повинні бути безпечними і відповідати всім законодавчим нормам і вимогам. Ми повинні захистити споживачів. Робота в цьому напрямку буде тільки посилюватися», — йдеться в повідомленні.

Цього року фахівці провели вже 85 планових та 2908 позапланових перевірок і знайшли 31 тонну фальсифікованих продуктів.

Які продукти підробляють найчастіше:

молоко і молочні продукти (вилучено понад 6 тонн);

риба (вилучено 4,7 тонн);

м'ясо птиці (вилучено 3,3 тонни);

м'ясо і м'ясопродукти (вилучено понад 2 тонн).

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що вжило необхідні заходи, спрямовані на стабілізацію цін продуктів соціального сегмента в Україні.

Для стабілізації цін на цукор міністерство на початку березня видало ліцензії на імпорт 120 тисяч тонн цукру-сирцю, що становить 10% річного внутрішнього споживання.

Для стимулювання збільшення виробництва гречки та картоплі й, відповідно, стабілізації цін на ці продукти, уряд додав нові спеціальні програми підтримки сільгоспвиробників шляхом виділення бюджетних субсидій.

Ззначимо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося перевано за рахунок зростання цін на яйця і курятину.

Також в Україні соняшникова олія здорожчала рекордними темпами. У порівнянні з минулорічними цінами, вартість соняшникової олії зросла більш ніж удвічі.

Економічний експерт Борис Кушнірук розповів, що з кінця весни в Україні почнеться зниження цін на харчі, зокрема подешевшають молоко, яйця та м'ясо.

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