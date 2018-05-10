Відомому львівському каратисту загрожує в'язниця за бійку в кінотеатрі

Ярослав Горуна сильно побив іншого глядача за розмови під час фільму

Відомому львівському спортсмену, члену національної збірної з карате Ярославу Горуні загрожує ув'язнення до восьми років за побиття відвідувача кінотеатру у Львові. Про те, що саме Ярослав Горуна побив відвідувача під час перегляду фільму у торговому центрі Victoria Gardens, повідомили в ефірі ТСН у середу, 9 травня. Відомо, що інцидент



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Горуна цього тижня мав вилетіти у складі української збірної до Сербії для участі у чемпіонаті Європи з карате

Ярослав Горуна сильно побив іншого глядача за розмови під час фільму

Відомому львівському спортсмену, члену національної збірної з карате Ярославу Горуні загрожує ув'язнення до восьми років за побиття відвідувача кінотеатру у Львові.

Про те, що саме Ярослав Горуна побив відвідувача під час перегляду фільму у торговому центрі Victoria Gardens, повідомили в ефірі ТСН у середу, 9 травня.

Відомо, що інцидент стався за 20 хв. до завершення фільму. Бійка відбулася під час перегляду «Месників. Війна нескінченності».

Постраждалий 24-річний Іван Боровець розповів журналістам, що під час перегляду пояснював своїй дружині деякі моменти з фільму і через деякий час до нього обернувся чоловік з сусіднього ряду і сказав поводитись тихіше. Ця ситуація повторилася кілька разів і за 20 хв. до закінчення фільму Ярослав Горуна вдарив Боровця, якому робив зауваження, після чого той втратив свідомість.

Дружина постраждалого також заявила, що навіть після того, як її чоловік втратив свідомість, його продовжували бити. Пізніше медики виявили у Івана Боровця перелам лицьової кістки.

Зазначимо, цей випадок стався ще 2 травня, однак поліція про нього повідомила лише 7 травня. Згодом стали відомі й імена учасників цього інциденту. Ярославу Горуні офіційно повідомили про підозру в нанесенні умисного тяжкого ушкодження і навіть арештували на два місяці з правом внесення застави. За інформацією ТСН, він вже сплатив призначену заставу у 105 тис. грн і вийшов на волю.

За побиття відвідувача йому загрожує ув'язнення від п'яти до восьми років. Однак правоохоронці ще продовжують розслідування цього інциденту.

Додамо, що 27-річний Ярослав Горуна неодноразово займав перші місця на чемпіонатах з карате, зокрема у 2016 та 2017 роках він ставав чемпіоном України у вазі 84+ кг. Він також є членом національної збірної команди України з карате, в складі якої мав взяти участь у чемпіонаті Європи у Сербії, який стартує 10 травня. Однак через інцидент у львівському кінотеатрі Ярослав Горуна змушений пропустити цей чемпіонат.