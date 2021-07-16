Закарпаття за ціною Греції. Який вигляд має номер за 110 євро (фото)

Вартість хорошого відпочинку в Україні обійдеться в таку ж суму, як відпустка в Туреччині чи Греції

Цьогоріч у сезон відпусток чимало українців обирають не закордонні подорожі, а відпочинок в Україні. «Главком» порівняв ціни в комфортних готелях Закарпаття та вартість відпочинку в найближчих курортних країнах.

Так, в селі Пилипець можна відпочити у готелі «Вершина». Інформацію про вільні номери на липень ми знайшли на сайті Booking, а деталі щодо цінової політики з'ясували у телефонному режимі.

Тут за 3500 грн на добу пропонують номер для двох дорослих із двома дітьми (у цю суму включено сніданок). У ньому розташовані диван та широке двоспальне ліжко.

Такий номер оснащений терасою, де є крісло-гойдалка для відпочинку. Передбачено безкоштовну приватну автостоянку, яка розміщена на території готелю.

Родзинкою є те, що готель розташований на верхній станції канатної дороги. А вікна номера виходять на гірський масив Боржава, який приваблює туристів.

Зазначимо, що вартість відпочинку в Туреччині та Греції також складає орієнтовно 110 євро на добу. Водночас у цю суму входить переліт та трансфер до готелю. Так, на деяких курортах Греції можна за 770 євро відпочити у двозірковому готелі зі сніданками. Тур до Туреччини зазвичай включає триразове харчування.

Нагадаємо, що українську Затоку вважають одним із найдорожчих місць відпочинку. Так, хороший номер із кондиціонером обійдеться від тисячі гривень на двох. У готелі «Love Story» найдешевший номер коштує від 1350 грн.

Також раніше повідомляли, що у розпал пляжного сезону одеські пляжі переповнені туристами і місцевими відпочивальниками. І це попри те, що безкоштовного відпочинку в Одесі майже не залишилося.

Тим часом Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я опублікував список пляжів Одещини, на яких небезпечно купатися.

На Азовському морі теж не все добре, адже медузи заполонили море поруч із бердянськими пляжами.

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