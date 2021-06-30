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    У Мукачеві спалахнув придорожній готель

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    У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель &laquo;Водолій&raquo; - У Мукачеві спалахнув придорожній готель
    У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель «Водолій»
    Фото: dsns.gov.ua

    Наразі пожежу локалізували, проте гасіння триває

    У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель «Водолій». Гасіння триває вже кілька годин. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що о 15:40 на номер екстреного виклику «101» повідомили про пожежу на території мотелю «Водолій» в Мукачеві на вулиці Графа фон Шенборна. Центр загоряння був в підсобно-складських приміщеннях.

    «Зараз на місці події працює шість одиниць техніки трьох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева і добровольців церковної пожежної команди села Дерцен. Всього 26 пожежних», – йдеться в повідомленні.

    О 17:10 пожежу локалізували, триває гасіння. Інформація про потерпілих не надходила.

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    У Мукачеві спалахнув придорожній готель
    У Мукачеві спалахнув придорожній готель
    У Мукачеві спалахнув придорожній готель
    У Мукачеві спалахнув придорожній готель

    До слова, у Києві горіла багатоповерхівка.

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    Теги: пожежа ДСНС Закарпаття рятувальники готель
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    У Мукачеві спалахнув придорожній готель