У Мукачеві спалахнув придорожній готель

Наразі пожежу локалізували, проте гасіння триває

У Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель «Водолій». Гасіння триває вже кілька годин. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 15:40 на номер екстреного виклику «101» повідомили про пожежу на території мотелю «Водолій» в Мукачеві на вулиці Графа фон Шенборна. Центр загоряння був в підсобно-складських приміщеннях.

«Зараз на місці події працює шість одиниць техніки трьох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева і добровольців церковної пожежної команди села Дерцен. Всього 26 пожежних», – йдеться в повідомленні.

О 17:10 пожежу локалізували, триває гасіння. Інформація про потерпілих не надходила.

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