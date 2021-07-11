Тиждень у «люксовій» Затоці. Який вигляд має номер за 21 тис. (фото)

До послуг гостей пропонуються номери з кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi

На території готелю є приватна парковка: ціна – 70 грн за день

Триває сезон відпусток. Одним із популярних місць літнього відпочинку українців є селище Затока, що розташоване на Будакській косі між Чорним морем і Дністровським лиманом. Це всього 60 км від Одеси.

Затока вважається одним із найдорожчих місць відпочинку. Так, хороший номер з кондиціонером обійдеться від тисячі гривень на двох. Для прикладу на Booking розглянемо готель Love Story. Так, найдешевший номер тут коштує від 1350 грн.

А ось за поліпшені умови доведеться викласти 3 тис. грн. Такі ціни на липень. Номери мають 50-55 кв. м., двоспальне ліжко та диван. У них є кондиціонер та телевізор з пласким екраном. Водночас за додаткові рушники та білизну доведеться платити окремо.

У таких номерах є окрема ванна кімната з феном. Є холодильник. Із номера можна дивитися на море та басейн.

Зазначимо, що таке житло за 3 тис. грн має досить скромний ремонт, прикрашене примітивними картинами та штучними квітами.

Цікаво, що за парковку на території готелю доведеться сплачувати окремо: ціна – 70 грн за день.

Також передбачена цілодобова стійка реєстрації та дитячий ігровий майданчик. Гості можуть скористатися відкритим басейном, рестораном і баром.

Також вказано, що в готелі подають континентальний та сніданок за меню.

Раніше ми розповідали про квартири, які здають в Одесі. Пропозиції на ринку є на усі смаки і на будь-який гаманець: від пристойних апартаментів до «трешових» кімнат завбільшки з коробку.

Нагадаємо, в липні Єгипет ввів нові правила в'їзду для вакцинованих туристів.Уряд Туреччини скасував більшість карантинних обмежень і дозволив пересування всередині країни.

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