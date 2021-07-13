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    МОЗ опублікувало список пляжів Одещини, на яких небезпечно купатися

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    Тест на якість води не пройшли три пляжі у курортному селищі Затока - МОЗ опублікувало список пляжів Одещини, на яких небезпечно купатися
    Тест на якість води не пройшли три пляжі у курортному селищі Затока
    Фото: glavcom.ua

    Якість морської води дослідили на 22 «офіційних» пляжах Одеси та Одеської області

    Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я опублікував результати досліджень води в Одеській області за 5-11 липня.

    Якість морської води дослідили на 22 «офіційних» пляжах Одеси та Одеської області: відібрали 139 проб, з них 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 46 – на санітарно-хімічні показники.

    Зазначається, що на трьох морських пляжах Одещини не рекомендують купатися через незадовільний стан води.

    Тест на якість води не пройшли три пляжі у курортному селищі Затока:

    • прибережна зона району «Центральний»;
    • прибережна зона району «Сонячний»;
    • прибережна зона району «Лиманський».

    Також проведено дослідження води у Дністровському лимані, річках Турунчук і Дунай – усі показники в нормі.

    До слова, в Одесі пляжники пів дня відпочивали поруч із тілом потопельника (відео).

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    Теги: Одеса пляжі відпочинок Одещина Затока
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    МОЗ опублікувало список пляжів Одещини, на яких небезпечно купатися