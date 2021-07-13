МОЗ опублікувало список пляжів Одещини, на яких небезпечно купатися

Тест на якість води не пройшли три пляжі у курортному селищі Затока

Якість морської води дослідили на 22 «офіційних» пляжах Одеси та Одеської області

Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я опублікував результати досліджень води в Одеській області за 5-11 липня.

Якість морської води дослідили на 22 «офіційних» пляжах Одеси та Одеської області: відібрали 139 проб, з них 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 46 – на санітарно-хімічні показники.

Зазначається, що на трьох морських пляжах Одещини не рекомендують купатися через незадовільний стан води.

Тест на якість води не пройшли три пляжі у курортному селищі Затока:

прибережна зона району «Центральний»;

прибережна зона району «Сонячний»;

прибережна зона району «Лиманський».

Також проведено дослідження води у Дністровському лимані, річках Турунчук і Дунай – усі показники в нормі.

До слова, в Одесі пляжники пів дня відпочивали поруч із тілом потопельника (відео).

Читайте також: