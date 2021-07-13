МОЗ опублікувало список пляжів Одещини, на яких небезпечно купатися
Якість морської води дослідили на 22 «офіційних» пляжах Одеси та Одеської області
Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я опублікував результати досліджень води в Одеській області за 5-11 липня.
Якість морської води дослідили на 22 «офіційних» пляжах Одеси та Одеської області: відібрали 139 проб, з них 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 46 – на санітарно-хімічні показники.
Зазначається, що на трьох морських пляжах Одещини не рекомендують купатися через незадовільний стан води.
Тест на якість води не пройшли три пляжі у курортному селищі Затока:
- прибережна зона району «Центральний»;
- прибережна зона району «Сонячний»;
- прибережна зона району «Лиманський».
Також проведено дослідження води у Дністровському лимані, річках Турунчук і Дунай – усі показники в нормі.
До слова, в Одесі пляжники пів дня відпочивали поруч із тілом потопельника (відео).