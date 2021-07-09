У комерсантів забрали приміщення кіностудії ім. О. Довженка, де вони облаштували готель

Будівлю кіностудії перед комерційній структурі без погодження з Мінкультом та Фондом держмайна

Північний апеляційний господарський суд за позовом Київської міської прокуратури визнав незаконним надання в користування комерційній структурі нерухомого майна державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» площею 1,3 тис. кв. м. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що у державній власності на балансі ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» перебуває будівля площею 4,3 тис. кв. м по вул. Олександра Довженка у Києві.

Водночас, частину вказаної будівлі площею 1,3 тис. кв. м без погодження з Міністерством культури України та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Києву у 2018 році передано в користування комерційній структурі на 10 років.

Комерційною структурою в орендованих приміщеннях облаштовано готель.

При цьому прокуратурою встановлено, що розмір орендної плати за державне майно суттєво занижено.

За вказаних обставин, Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави про визнання недійсним договору оренди.

Північний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокурора щодо незаконності оспорюваного правочину та задовольнив позов Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, Київська обласна прокуратура припинила корупційну схему, організовану посадовцями установи Національної академії аграрних наук України. За даними слідства, директор державної установи спільно з провідним юристом та бухгалтером вимагали неправомірну вигоду в сумі близько 22 тис. грн від керівника товариства за передачу в оренду службових приміщень без фактичного укладання договорів оренди.