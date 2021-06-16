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    Міноборони віддає на приватизацію готель у центрі Києва з мільйонними боргами

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    Готель&nbsp;&laquo;Козацький&raquo; піде під приватизацію - Міноборони віддає на приватизацію готель у центрі Києва з мільйонними боргами
    Готель «Козацький» піде під приватизацію
    Фото: House24

    Міноборони передало Фонду держмайна для приватизації три готелі

    Міністерство оборони України передає Фонду державного майна для подальшої приватизації готель «Козацький» у центрі Києва, готель «Власта» у Львові та готель «Братислава» у Кривому Розі. Про це під час форуму «Україна 30» повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Всіма трьома готелями володіє Міністерство оборони України. Навіщо Міністерству оборони готелі, які є для них неприбутковими? Ми подивилися, що прибутками там взагалі не пахне. Що з ними робити? Їх треба передавати до Фонду державного майна і далі передавати на приватизацію. Саме це і сталося вчора. Міністру оборони дуже вдячні. Листи вже направлені до Фонду державного майна, і я сподіваюся, що вже найближчим часом ми побачимо, що об'єкти підуть на приватизацію», – сказав він.

    Крім того, Тимошенко повідомив, що Міністерство молоді та спорту незабаром передасть Фонду держмайна свою будівлю на перетині вулиць Велика Васильківська та Саксаганського в центрі Києва.

    Готель «Козацький» знаходиться на Майдані Незалежності в Києві.

    Як повідомлялося, готель «Козацький» очолив ТОП-6 збиткових підприємств Міноборони. Минулий рік готель завершив зі збитками на 12,2 млн грн.

    ТОП-6 збиткових підприємств Міністерства оборони України. Джерело: Марлін
    ТОП-6 збиткових підприємств Міністерства оборони України. Джерело: Марлін

    Крім того, готель «Козацький» має боргів на понад 10 млн грн.

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    Теги: Київ приватизація Міноборони готель
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    Міноборони віддає на приватизацію готель у центрі Києва з мільйонними боргами