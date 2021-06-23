Відсьогодні на кордоні з Угорщиною відновлює роботу пункт пропуску «Дзвінкове»

Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск «Дзвінкове – Лонья» розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області

Людей пропускатимуть в обидва боки щодня з 08:00 до 19:00

За повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи з середи, 23 червня 2021 року, відновлюється робота пункту пропуску «Дзвінкове – Лонья».

Він функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом), інформує Державна прикордонна служба України.

Українські прикордонники просять перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які наразі діють на території Угорщини.

Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск «Дзвінкове – Лонья» розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону.

Нагадаємо, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто дав велике інтерв'ю «Главкому».

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