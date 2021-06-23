  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Відсьогодні на кордоні з Угорщиною відновлює роботу пункт пропуску «Дзвінкове»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск &laquo;Дзвінкове &ndash; Лонья&raquo; розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області - Відсьогодні на кордоні з Угорщиною відновлює роботу пункт пропуску «Дзвінкове»
    Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск «Дзвінкове – Лонья» розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області
    фото: dpsu.gov.ua

    Людей пропускатимуть в обидва боки щодня з 08:00 до 19:00

    За повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи з середи, 23 червня 2021 року, відновлюється робота пункту пропуску «Дзвінкове – Лонья».

    Він функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом), інформує Державна прикордонна служба України.

    Українські прикордонники просять перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які наразі діють на території Угорщини.

    Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск «Дзвінкове – Лонья» розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону.

    Нагадаємо, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто дав велике інтерв'ю «Главкому».

    Читайте також:
    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Закарпаття Угорщина Закарпатская область кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відсьогодні на кордоні з Угорщиною відновлює роботу пункт пропуску «Дзвінкове»