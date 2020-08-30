На Закарпатті у чергах на кордоні зупинилися майже 600 автомобілів (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Mukachevo.net

Автомобілі стоять у чергах на кордоні з Угорщиною, Румунією та Словаччиною

Про ситуацію на пунктах пропуску повідомляють в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, пише Mukachevo.net.

Загалом на КПП в межах Закарпаття на виїзд з України в чергах стоять 575 авто.

Вже традиційно найбільші черги на угорському напрямку – КПП «Лужанка» – 250 авто та КПП «Тиса» – 150 авто.

На «румунському» КПП «Дяково» в чергах близько 150 авто, а на словацькому напрямку КПП «Ужгород» – 25 авто.

Нагадаємо, 13 серпня, прикордонники попереджають подорожуючих про автомобільні черги на українсько-угорському кордоні. Люди проводять у черзі по 12 годин на палючому сонці.

Як повідомлялося, 20 серпня, міст на кордоні, який з’єднує Україну та Угорщину, перетворився на сміттєзвалище продуктів. Люди на КПП Тиса викидають продукти на мосту, бо Угорщина їх не пропускає.

Читайте також: