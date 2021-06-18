Посол Іштван Ійдярто: Мінімум 80% газу, якого потребує Угорщина, іде з Росії

Угорщина дуже багато зробила для диверсифікації постачань газу

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Главкому» висловив думку щодо співпраці Угорщини та Росії у газових питаннях. Дипломат оцінив позицію української сторони, яка намагається переконати Німеччину і США, що «Північний потік-2» стане елементом політичного тиску не лише на Україну, а й на Європу.

Говорячи про угоду, яку 1 жовтня Угорщина планує підписати з компанією країни-агресорки щодо нового контракту на постачання газу з лояльним ціноутворенням, Іштван Ійдярто зазначив: «Це протиріччя. Не можна одне поєднувати з іншим, тобто НАТО з газом. Україна не поважає Угорщину за те, що вона купує російський газ, але ж ваша держава, в тому числі, хоче зберегти статус країни-транзитера», – підкреслив дипломат.

Він додав, що Угорщина дуже багато зробила для диверсифікації постачань газу. Ми підтримуємо роботу хорватського порту на острові Крк, де є LNG термінали (термінали скрапленого природного газу). «Також у Польщі є подібний порт. Газопроводи в Угорщині, Румунії, Словаччині та Австрії з'єднані. Словом, ми підготовлені до постачань з різних напрямків», – уточнив посол.

Іштван Ійдярто продовжив, що, попри це, мінімум 80% газу, якого потребує Угорщина, іде з Росії. «До останнього часу ми отримуємо російський газ завдяки українській трубі. Угорщина завжди підтверджувала позицію, що потрібно зберегти за Україною статус країни-транзитера. «Північний потік-2» – це бізнес між Німеччиною і Росією», – підкреслив він.

Дипломат акцентував увагу на тому, що ані німецька, ані угорська, ані італійська економіка не можуть працювати без газу. «І тепло взимку також важлива річ. Кожен уряд має гарантувати енергетичну безпеку своєї країни. Тому право Німеччини вважати, що їх труба потрібна їх економіці. Угорщина повинна перейматися тим, чи буде енергетична безпека у своєї країни, чи ні. Український транзит також є питанням енергетичної безпеки», – резюмував посол.

Додамо, що Верховна Рада без обговорення прийняла за основу урядовий законопроєкт, що дозволяє НАК «Нафтогаз України» стягнути з російського «Газпрому» компенсацію.

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