Угорщина ухвалила закон, що забороняє поширювати в школах інформацію про ЛГБТ

Перед будівлею парламенту в Будапешті 14 червня мітингували проти нових заборон

Запроваджувана законом заборона стосується книжок, фільмів та іншої інформації, доступної дітям і молоді, в яких сексуальність змальовується інакше, як між різними статями

Парламент Угорщини ухвалив суперечливий закон, що забороняє обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру, яка, на думку влади, може позитивно висвітлювати такі теми. Критики назвали його нападом на права ЛГБТ.

За ухвалення закону в парламенті зі 199 місцями, який контролює владна в країні правопопулістська консервативна антиліберальна партія «Фідес» прем’єра Віктора Орбана, проголосували 157 депутатів – від цієї партії і її коаліційної союзниці Християнсько-демократичної народної партії, а також від опозиційної консервативної партії «Йоббік». Проти був один незалежний депутат. Решта опозиції, лівоцентристські партії, бойкотували голосування.

Запроваджувана законом заборона стосується книжок, фільмів та іншої інформації, доступної дітям і молоді, в яких сексуальність змальовується інакше, як між різними статями.

Закон також забороняє змальовувати гомосексуалів чи трансгендерів як нормальних людей.

Крім того, документ визначає перелік організацій, яким дозволено вести в школах сексуальну освіту.

Наразі не ясно, яке має бути покарання за його порушення.

Уряд Орбана заявляє, що закон потрібен для того, щоб захистити «право дітей на гендерну ідентичність, отриману при народженні».

Поправки згаданого змісту прив’язали в Угорщині до ширшого законопроєкту, який має значно більшу підтримку, – про суворе покарання за педофілію, – щоб опонентам було важче виступити проти них.

Як наголошують критики, це хибно пов’язує педофілію з питаннями ЛГБТ.

ЛГБТ-асоціації і правозахисники заявляють, що закон «пригнічує права гомосексуальної і трансгендерної молоді», і порівнюють його з дискримінаційним законом, ухваленим 2013 року в Росії, який забороняє так звану «пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх» і широко вважається інструментом дискримінації.

Попереднього дня, 14 червня, у столиці Будапешті зібралися тисячі демонстрантів, щоб засудити законопроєкт і домагатися зняття його з розгляду.

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович теж закликала парламент Угорщини відхилити документ.

Документ, також іще на стадії законопроєкту, також критикувала доповідачка Європейського парламенту про становище в Угорщині Ґвендолін Дельбос-Корфільд. «Посилання на захист дітей як на підставу виокремити ЛГБТ-людей шкодить усім дітям Угорщини», – заявляла вона.

А єврокомісарка з питань рівності Гелена Даллі попереджала, що запровадження цього угорського закону може призвести до того, що Європейський союз застосує щодо Угорщини санкції – обмеження фінансування. «Якщо ви не підтримуєте цінності демократії й рівності, що є цінностями Євросоюзу, ви не маєте права отримувати гроші від нього», – сказала єврокомісарка в інтерв’ю агентству Reuters.

За її словами, такий захід – відмову надавати кошти від ЄС – застосовували щодо кількох регіонів Польщі, які оголошували себе «вільними від ЛГБТ», і принаймні один із них завдяки цьому змінив своє рішення.

Уряд Угорщини під проводом Орбана, який перебуває при владі з 2010 року і веде вкрай консервативну суспільну політику, останнім часом іще посилив свої заходи проти ЛГБТ. Цей уряд раніше домігся внесення до конституції країни положення про те, що шлюб може бути тільки між чоловіком і жінкою, і заборонив одностатевим парам всиновлювати дітей.

Іще одним із кроків уряду була відмова трансгендерним людям у юридичному статусі, запроваджена заднім числом; цей крок визнав неконституційним Конституційний суд Угорщини.

Чергові парламентські вибори в Угорщині мають відбутися наступного, 2022 року.

Нагадаємо, прем’єр Британії створив нову посаду – спецпредставник з прав ЛГБТ.

Як повідомлялося, «Приватбанк» випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти.

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Джерело: Радіо Свобода