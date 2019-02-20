Вихідцям з країн СНД, які воювали на Донбасі, Росія відмовляє у громадянстві – військова розвідка



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Через збільшення випадків порушення проти найманців у країнах їх походження кримінальних справ за участь у боях проти України, ці особи намагаються незаконним шляхом отримати громадянство РФ

Командування російсько-окупаційних військ продовжує приховано залучати іноземних громадян, у першу чергу з країн СНД, для поповнення особовим складом підрозділів гібридної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними розвідки, через збільшення кількості випадків порушення проти т.зв. добровольців у країнах їхнього походження кримінальних справ за участь у бойових діях проти України, зазначені особи намагаються отримати російське громадянство в обхід процедур встановлених законодавством РФ.

«Разом з цим, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей пропонують найманцям лише т.зв. громадянство» фейкових республік і відмовляють у сприянні отримання ними громадянства РФ», - пояснює ГУР.

За даними військової розвідки, у такий спосіб керівництво збройних сил Росії примушує іноземних громадян залишатись на тимчасово окупованій території сходу України, оскільки отримання ними російського громадянства і проходження офіційної служби у ЗС РФ може слугувати беззаперечним доказом участі російських військ у війні проти України.

Раніше військова розвідка повідомляла, що окупаційне командування на Донбасі чистить ряди найманців з паспортами РФ. «Додатково командування окупаційних військ зобов’язало командирів з’єднань і частин 1 та 2 АК звільняти російських найманців, які відмовились здавати військові квитки та паспорти РФ з метою приховування участі російських громадян у збройному конфлікті на Сході України», - інформує ГУР.

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