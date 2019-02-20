Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ поблизу Жовтого в Луганській області



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Біля селища Жовте 17 лютого бойовики відкрили вогонь по безпілотнику спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоб змусити спостерігачів покинути це місце

Проросійські бойовики обстріляли безпілотник спеціальної моніторингової місії поблизу села Жовте Луганської області. Про це на сторінці штабу операції Об'єднаних сил у Facebook повідомила українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню.

«17 лютого спостерігачі СММ ОБСЄ перебували поблизу селища Жовте (на північному заході від Луганська) та керували польотом безпілотного літального апарата (БПЛА). Несподівано спостерігачі місії почули дві черги та один одиночний постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1,3 км від того місця, де вони перебували. За їхньою оцінкою, постріли були здійснені по БПЛА, який після цього втратив висоту. Команда місії повернула БПЛА, який отримав пошкодження під час аварійної посадки, та негайно залишила цей район», – йдеться у повідомленні.

На думку української сторони СЦКК, так бойовики намагалися приховати свою «вогневу активність» щодо українських позицій.

«Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими та безвідповідальними дії російсько-окупаційних військ щодо легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЄ та кваліфікує їх як грубе порушення Мінських домовленостей. Подібними збройними нападами окупанти намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх згорнути свою роботу на луганському напрямку», – вважають українські військові у СЦКК.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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