У всіх нових музеях Єгипту з’являться українські аудіогіди

Чиновник заявив, що українська мова стане обов'язковою для туристичної галузі Єгипту

У всіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди. Про це повідомив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані.

«Я запитав в українського посольства варіант оформлення аудіогіда через QR-код, який можна буде завантажувати та прослуховувати», – повідомив Аль-Анані, пише «Інтерфакс-Україна».

Міністр повідомив, що минулого року було відкрито нові історичні музеї в найпопулярніших місцях відпочинку українців – Шарм-ель-Шейху та Хургаді, а цього – Музей єгипетської цивілізації в Каїрі. В найближчих планах – створення 20 нових, плюс щорічне оновлення 20% наявних музеїв. Усі вони матимуть українські аудіогіди.

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані

Він також наголосив, що українська мова стане обов'язковою для туристичної галузі Єгипту. Зокрема, персонал готелів, які приймають українських туристів, отримав розпорядження дублювати всі інформаційні матеріали українською мовою. Також найближчим часом має запрацювати гаряча лінія для туристів, де буде українська мова.

«Єгипетське агентство з просування туризму створює гарячу лінію для мандрівників, де буде українська мова, і вона почне працювати вже незабаром», – повідомив Аль-Анані.