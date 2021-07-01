  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У світі зроблено 3 млрд щеплень від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У світі зроблено 3 млрд щеплень від Covid-19 - У світі зроблено 3 млрд щеплень від Covid-19
    У світі зроблено 3 млрд щеплень від Covid-19
    Фото: EPA-EFE

    Останній показник становив приблизно 42,9 мільйона доз за день

    З початку світової кампанії з вакцинації від коронавірусу, яка почалася у грудні минулого року, жителям планети було введено понад 3,05 мільярда доз вакцин від Covid-19. Такі дані оприлюднило агентство Bloomberg.

    «Найбільша в історії кампанія з вакцинації триває. Більше 3,05 мільярда доз було введено у 180 країнах. Останній показник становив приблизно 42,9 мільйона доз на день», – повідомили у виданні.

    Відзначається, що за рівномірного розподілу препаратів такої кількості доз могло б вистачити для повної вакцинації 19,6% населення світу. Однак країни і регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж у 30 разів швидше, ніж країни з низькими доходами.

    Фото: Bloomberg
    Фото: Bloomberg

    Таким чином, підкреслює Bloomberg, якщо не збільшити темпи вакцинації, потрібно ще рік, щоб досягти високого рівня глобального імунітету.

    Чисельність вакцинованого населення - у межах 1%, 10%, 20%, 30% / Bloomberg

    Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що в Україні різко зросли темпи вакцинації. Так, за минулу добу в країні зробили 81 637 щеплень від коронавірусу, тоді як вихідними щодня вакцинували менше 20 тисяч осіб.

    Додамо, що Україна отримає в липні 7,7 млн доз вакцин проти Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: українці щеплення населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У світі зроблено 3 млрд щеплень від Covid-19