У світі зроблено 3 млрд щеплень від Covid-19

Останній показник становив приблизно 42,9 мільйона доз за день

З початку світової кампанії з вакцинації від коронавірусу, яка почалася у грудні минулого року, жителям планети було введено понад 3,05 мільярда доз вакцин від Covid-19. Такі дані оприлюднило агентство Bloomberg.

«Найбільша в історії кампанія з вакцинації триває. Більше 3,05 мільярда доз було введено у 180 країнах. Останній показник становив приблизно 42,9 мільйона доз на день», – повідомили у виданні.

Відзначається, що за рівномірного розподілу препаратів такої кількості доз могло б вистачити для повної вакцинації 19,6% населення світу. Однак країни і регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж у 30 разів швидше, ніж країни з низькими доходами.

Фото: Bloomberg

Таким чином, підкреслює Bloomberg, якщо не збільшити темпи вакцинації, потрібно ще рік, щоб досягти високого рівня глобального імунітету.

Чисельність вакцинованого населення - у межах 1%, 10%, 20%, 30% / Bloomberg

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що в Україні різко зросли темпи вакцинації. Так, за минулу добу в країні зробили 81 637 щеплень від коронавірусу, тоді як вихідними щодня вакцинували менше 20 тисяч осіб.

Додамо, що Україна отримає в липні 7,7 млн доз вакцин проти Covid-19.

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