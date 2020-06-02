Виховання силою. На Луганщині мати вдягла ланцюг на ноги своєї дочки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

14-річна дівчина з ланцюгом на ногах приповзла до сусіда та попросила про допомогу Фото: пресслужба Нацполіції

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо матері, яка «перевиховує» доньку

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо матері, яка вдягла ланцюг на ноги своєї дочки. Про це йдеться у повідомленні поліції Луганської області.

До Кремінського відділу поліції зателефонував 59-річний місцевий мешканець та розповів, що до нього з ланцюгом на ногах приповзла 14-річна сусідка та попросила про допомогу.