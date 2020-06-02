Виховання силою. На Луганщині мати вдягла ланцюг на ноги своєї дочки (фото)
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо матері, яка «перевиховує» доньку
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо матері, яка вдягла ланцюг на ноги своєї дочки. Про це йдеться у повідомленні поліції Луганської області.
До Кремінського відділу поліції зателефонував 59-річний місцевий мешканець та розповів, що до нього з ланцюгом на ногах приповзла 14-річна сусідка та попросила про допомогу.
Негайно за адресою виїхали ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділу поліції. Як з’ясувалося, дівчина вже добу перебувала з ланцюгом на ногах, який їй вдягла власна 44-річна матір.
Як пояснила поліцейським матір, вона скористалася ланцюгом, намагаючись, таким чином, «перевиховувати» доньку, яка, нібито, постійно тікає з дому.
Крім того, вночі жінка мотузкою прив’язувала до своєї ноги та до ланцюга на ногах доньки, аби й вночі «контролювати» дитину.
Дівчина знаходиться у лікарні.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.
Проводиться досудове розслідування.