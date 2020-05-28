У Києві заарештовано молодика, який знущався над своїми батьками
Чоловік систематично здійснював домашнє насилля відносно батьків-пенсіонерів
Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 31-річному киянину, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство відносно своїх батьків та спричиняв їм тілесні ушкодження.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
У ході слідства установлено, що зловмисник протягом тривалого часу систематично здійснював домашнє насилля відносно батьків-пенсіонерів, які проживають спільно з ним в однокімнатній квартирі. За цими фактами було розпочато кримінальне провадження та в січні 2020 року обвинувальний акт скеровано до суду. Попри це, зловмисник продовжив вчиняти протиправні дії відносно своїх батьків.
Так, 25 лютого 2020 року чоловік на ґрунті конфлікту з 64-річним батьком наніс останньому численні удари в область грудної клітки, живота та ніг. Внаслідок протиправних дій пенсіонер отримав тілесні ушкодження у вигляді двокісточкового перелому кісток лівої гомілки (зі зміщенням), що відноситься до тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Після цього, 28 лютого, скориставшись тим, що батько перебуває у лікарні внаслідок його протиправних дій, намагався завдати фізичного насильства своїй 61-річній матері, однак потерпілій вдалось вибігти з квартири та покликати на допомогу.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ст. 126-1 КК України, ст.122 КК України. За клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове слідство триває.
Як повідомлялося, із початку року працівники столичної поліції зафіксували понад 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства.
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