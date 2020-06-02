В реанімації «Охматдиту» помер чотирирічний хлопчик, до якого через карантин не пустили маму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столичному «Охматдиті» матір не пустили до дитини, яка помирала в реанімації

У медзакладі кажуть, що жінка вийшла за територію лікарні і порушила карантин

У столичній лікарні «Охматдит» в реанімації з діагнозом лейкемія помер чотирирічний хлопчик Олексій, до якого в останні хвилини життя не пустили його рідну матір. Медики, посилаючись на інструкцію, заборонили попрощатися з сином найріднішій людині.

Про інцидент вже після смерті дитини повідомила його тітка, йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопчик перебував у лікарні від січня 2020 року, а два тижні тому через погіршення стану його перевели до реанімації. Увесь цей час в лікарні разом із ним була його мама. Через карантин адміністрація встановила часи відвідування реанімації і жінці дозволяли заходити тільки двічі на день і лише по годині.

У день смерті сина, жінка каже, бачила його зранку, але вдруге до нього її вже не пустили. Лікарі, за словами матері померлого хлопчика, посилалися на можливість занесення інфекції коронавірусу до відділення.

З'ясувати, чому жінку насправді не пустили до сина, до журналістів вийшли два заступники головного лікаря «Охматдиту». Кажуть, що відділення інтенсивної терапії у них відкриті, проте нині саме через карантин запровадили суворі правила. Заходити в реанімацію можуть лише ті батьки, які лежать в лікарні та ні з ким не контактують. А жінка, кажуть у медзакладі, порушила режим, бо вийшла цього дня за територію.

Водночас, матір пояснює, що виходила лише побачитись з чоловіком.

«Якби мама була біля реанімації - маму б запустили. Їй сказали не заходити вже після того, коли вона вийшла надвір. Ми пояснили, що вона потенційно може бути загрозлива для дитини і може прискорити процес», - кажуть у лікарні.

Дитячий-лікар анестезіолог у Рівненській обласній дитячій лікарні Павло Сільковський одним із перших, хто підтримав ідею - відкритих дверей у палатах інтенсивної терапії. Нині в медзакладі, попри карантин, батьків у реанімацію пускають в будь-який час і навіть із вулиці.

Але для тих, хто приїздить із дому, запровадили посилений контроль. На вході температурний скринінг, засоби захисту та скоротили час відвідувань. Якщо ж ситуація критична - жодних обмежень.

За кордоном у реанімаціях через пандемію запровадили певні обмеження, але коли малюк в критичному стані, батьки поруч. Іноді їх запрошують навіть в операційну.

«Коли дитина в такому передсмертному стані, це насправді відбувається дуже часто в онкологічних відділеннях, де лікуються маленькі пацієнти. І звісно без будь-якого сумніву батьків завжди пускають до дітей, які помирають в спеціальних відділеннях і завжди батьки перебувають в останні хвилини з дітьми, бо це важливо для малюків і для батьків. І це є абсолютно гуманний спосіб, абсолютно доступний», - каже Іванка Небор, лікар з України, яка працює в госпіталі Цинциннаті Чілдрен, штат Огайо.

Після інциденту в «Охматдиті» переглянуть правила. Запевняють, що тепер батьки матимуть доступ до реанімації 24 години на добу. Щоправда, за певних умов. Зокрема, їх протестують на коронавірус і заборонять контакти зі сторонніми.