Секретар РНБО порадив олігархам, як не потрапити до реєстру

Данілов припустив, що великим бізнесменам не захочеться з'являтися в реєстрі олігархів, адже «це буде відомо всьому світу»

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Можливо, після ухвалення закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі... Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів», – заявив Данілов в інтерв'ю Forbes, яке було опубліковано 6 липня.

Він також припустив, що великим бізнесменам не захочеться з'являтися в реєстрі олігархів, адже «це буде відомо всьому світу».

Данілов додав, що «деякі люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин».

До слова, депутатка Сюмар пояснила, чому закон про олігархів – «найбільша корупційна схема».

Зазначимо, Верховна Рада 1 липня проголосувала у першому читанні за проєкт закону президента про олігархів. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів. Жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Під час обговорення закону лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розсмішила колег з парламенту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.