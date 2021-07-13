  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО: хто отримав крісло

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО: хто отримав крісло

    Глава держави додав до складу військового кабінету РНБО двох віцепрем'єрів, заступників голови ОП і секретаря Ради

    Президент України Володимир Зеленський змінив склад військового кабінету Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє Офіс президента.

    «Внести до Положення про військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого указом президента України від 12 березня 2015 року № 139, зміну», – йдеться в указі Глави держави.

    Глава держави додав до нього двох віцепрем'єрів, заступників голови ОП і секретаря Ради.

    Зміна стосується четвертого абзацу 5 пункту, де наводиться склад військового кабінету РНБО. У попередній редакції до нього входили:

    • прем'єр-міністр;
    • міністр внутрішніх справ;
    • міністр закордонних справ;
    • міністр оборони;
    • голова Служби безпеки України;
    • начальник Генерального штабу Збройних Сил;
    • голова Державної прикордонної служби України;
    • командувач Національної гвардії України;
    • голова адміністрації президента України.

    Крім того, до складу кабінету може за згодою входити спікер Верховної Ради України.

    Указ президента розширює склад військового кабінету РНБО. Крім перерахованих вище в нього тепер також входять:

    • віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
    • віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
    • заступник голови офісу президента, до відання якого віднесено питання національної безпеки і оборони;
    • перші заступники секретаря РНБО.

    Крім того, в документі змінилося назва посади глави адміністрації президента на керівника Офісу президента.

    Указ набирає чинності з дня його публікації.

    Раніше повідомлялося, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

    Читайте також:

    Теги: міністр РНБО указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО: хто отримав крісло