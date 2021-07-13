Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО: хто отримав крісло
Глава держави додав до складу військового кабінету РНБО двох віцепрем'єрів, заступників голови ОП і секретаря Ради
«Внести до Положення про військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого указом президента України від 12 березня 2015 року № 139, зміну», – йдеться в указі Глави держави.
Глава держави додав до нього двох віцепрем'єрів, заступників голови ОП і секретаря Ради.
Зміна стосується четвертого абзацу 5 пункту, де наводиться склад військового кабінету РНБО. У попередній редакції до нього входили:
- прем'єр-міністр;
- міністр внутрішніх справ;
- міністр закордонних справ;
- міністр оборони;
- голова Служби безпеки України;
- начальник Генерального штабу Збройних Сил;
- голова Державної прикордонної служби України;
- командувач Національної гвардії України;
- голова адміністрації президента України.
Крім того, до складу кабінету може за згодою входити спікер Верховної Ради України.
Указ президента розширює склад військового кабінету РНБО. Крім перерахованих вище в нього тепер також входять:
- віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
- заступник голови офісу президента, до відання якого віднесено питання національної безпеки і оборони;
- перші заступники секретаря РНБО.
Крім того, в документі змінилося назва посади глави адміністрації президента на керівника Офісу президента.
Указ набирає чинності з дня його публікації.
Раніше повідомлялося, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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