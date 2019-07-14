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    Виконувач обов'язків глави фіскальної служби написав заяву про звільнення

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    Зеленський попросив Власова написати заяву на звільнення - Виконувач обов'язків глави фіскальної служби написав заяву про звільнення
    Зеленський попросив Власова написати заяву на звільнення
    Фото Цензор.нет

    Власов виконав вимогу президента

    Виконувач обов'язки глави Державної фіскальної служби (ДФС) Олександр Власов написав заяву на своє звільнення. Про це повідомив сам Власов у Facebook.

    За словами Власова, він написав заяву на своє звільнення на вимогу президента України Володимира Зеленського. Він додав, що вже завтра, 15 липня, направить заяву в Кабмін.

    «Шановний пане президенте ... пишу заяву про увільнення від виконанння обов`язків голови Державної фіскальної служби. У понеділок направлю цю заяву до Кабінету міністрів України», - йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, у суботу, 13 липня, під час візиту до Одеси президент України Володимир Зеленський попросив виконуючого обов'язки глави Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву на звільнення. За словами Зеленського, Власов не виконав його вимогу та не звільнив очільників митниць у чотирьох областях.

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