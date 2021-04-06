Викрадачі Чауса прибули в країну ще 23 березня – міністр внутрішніх справ Молдови

За фактом викрадення судді Миколи Чауса у Молдові була розпочата кримінальна справа

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Молдови Ауреліу Чокой та міністр внутрішніх справ Павел Войку обговорили викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса, повідомляє молдовське видання Deschide.

Войку розповів, що особи, які брали участь у викраденні, прибули в Молдову 23 березня.

Войку поінформував очільника уряду Молдови, що за фактом викрадення судді Миколи Чауса була розпочата кримінальна справа, яку веде прокуратура з питань боротьби з організованою злочинністю та з особливих справ.

Наразі, за результатами слідчих дій, правоохоронні органи встановили рух автомобілів, на яких було здійснене викрадення та коло причетних осіб. Підозрювані мають громадянство іншої країни й інформація про них досі перевіряється. Однак встановлено, що викрадачі прибули в республіку 23 березня.

Раніше заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду. Вона вимагає від силовиків пояснень.

Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заявив, що Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали 3 квітня у центрі Кишинева іноземні громадяни.

Чауса нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України. Журналісти, посилаючись на телеграм-канал Index, близький до соціалістів, опублікували зображення автомобіля та фото Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення. Водночас редакція «Главкома» звертає увагу, що жодних підтверджень, що ці фото були зроблені після викрадання, ані ЗМІ сусідньої республіки, ані телеграм-канали не надають.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. Із 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

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