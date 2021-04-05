Можливий дипломатичний скандал: Чауса вивезли із Молдови в авто посольства України

Молдовські ЗМІ повідомляють, що в операції викрадення Чауса брали участь близько 10 осіб

Українського суддю Миколу Чауса, якого в суботу викрали невідомі на вулиці у центрі Кишинева, нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України. Інформація про це з’явилася у матеріалах молдовських ЗМІ Deschide.md та Ziarul Național.

Журналісти, посилаючись на телеграм-канал Index, близький до соціалістів, опублікували зображення автомобіля та фото Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення. Водночас, редакція «Главкома» звертає увагу, що жодних підтверджень, що ці фото були зроблені після викрадання, ані ЗМІ сусідньої республіки, ані телеграм-канали не надають.

«За даними джерел, наближених до розслідування, в суботу, автомобіль тривалий час знаходився біля пункту перетину молдавсько-українського кордону «Отачь» (на кордоні із Чернівецькою областю – ред.), після чого перетнув кордон у напрямку сусідньої країни по зеленому коридору», – йдеться у матеріалі Deschide.md.

Також видання публікує імена нібито причетних до викрадення громадян України.

«За кермом автомобіля був Едуард С. у супроводі Юрія К. Також через той самий пункт пропуску через кордон в Україну в'їхали ще четверо громадян України, які, як передбачається, брали участь у викраденні Чауса. Серед них Олександр К., колишній заступник Управління кримінального розшуку у Львові. Ще зазначено три людини в цій групі – Роман К., Михайло Б., Олег С. Більшість з них – спортсмени. За даними джерел Index, в операції викрадення Чауса брали участь близько 10 осіб. Після викрадення вони розійшлися групами», – пише молдовське ЗМІ.

Раніше заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду. Вона вимагає від силовиків пояснень.

Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заявив, що Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни.

Справа судді Чауса фігурувала на так званих «плівках Труби», які були записані у кабінеті екс-директора ДБР у 2019 році. Нібито заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов давав Трубі вказівки, як діяти в справі судді Чауса: його потрібно «оточити страхом невідворотності покарання», допитуючи дружину, матір і адвоката: «Його треба зараз #бати», – формулює Смирнов головне завдання Трубі.